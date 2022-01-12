Из-за неисправности в екатеринбургском аэропорту совершил экстренную посадку самолет

Пассажиров отправят в пункт назначения на другом воздушном судне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургский аэропорт Кольцово экстренно возвращается самолет U6223 авиакомпании Уральские авиалинии. Он вылетел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, но вынужден был вскоре лечь на обратный курс.

- После взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово, - уточняют в авиакомпании Уральские авиалинии. - В настоящий момент борт готовится к посадке.

Фото: flightradar24.com

После посадки пассажиров отправят в Санкт-Петербург на другом самолете.

Судя по данным сайта flightradar24.com, самолет развернулся в районе Бисерти, сделав кольцо, после чего направился в район Сысерти, где он стал кружить, готовясь к посадке.

Позже авиакомпания сообщила, что самолет совершил успешную посадку.

- Самолет совершил посадку в 13.36. Для пассажиров готовится резервный борт, который доставит их в Санкт-Петербург, - уточняют в пресс-службе Уральских авиалиний.