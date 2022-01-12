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Общество12 января 2022 7:28

В магазинах комиксов такие фигурки стоят по 16 тысяч: начальник караула из колонии слепил коллекцию скульптур Бэтмена, Спауна и Скорпиона из Mortal Kombat

Он делает их, чтобы расслабиться после рабочего дня
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Это лишь малая часть фигурок, сделанных сотрудником колонии из полимерной глины.

Это лишь малая часть фигурок, сделанных сотрудником колонии из полимерной глины.

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Богата талантами Свердловская область. Взять, например, Игоря Раздьяконова из Ивделя. В рабочее время он - начальник караула в исправительной колонии №63. А в свободное - скульптор.

Из полимерной глины Игорь делает фигурки фантастических героев из фильмов, комиксов и видеоигр. Причем деталей в каждой маленькой скульптуре столько, что позавидуют бывалые коллекционеры фигурок. Такие статуэтки в магазинах, специализирующихся на продаже комиксов и видеоигр, могут стоить до 16 тысяч рублей и даже больше.

Но свои скульптуры Игорь делает не для продажи, а для удовольствия. Говорит, сам процесс лепки помогает отвлечься от забот и тревог.

Автор на фоне своих скульптур. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Автор на фоне своих скульптур. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

- Как любитель литературы находит удовольствие от чтения книг, так и я – от лепки и рисования, - рассказывает Игорь Раздьяконов. - Переживания и волнения уходят на второй план, когда передо мной материал для создания нового образа.

Художником себя Игорь не называет. Говорит, что лепка для него - лишь хобби. У Игоря есть сын. Ему всего полтора года, но малыш уже с интересом наблюдает за тем, как его папа делает из глины фигурки Кратоса из игры God of War и Сайракса из Mortal Kombat.

Все фигурки сделаны из полимерной глины. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Все фигурки сделаны из полимерной глины. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

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