В фитнес-клубах Екатеринбурга можно привести тело в порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние салаты и лежание на кровати испортили фигуру, и вы решили заняться собой? В Екатеринбурге есть много мест, где заняться спортом, чтобы привести свое тело в порядок. «Комсомолка» публикует адреса фитнес-клубов Екатеринбурга в 2022 году.

Фитнес-клуб Bright Fit

Адрес: улица Стахановская, 34, улица Ясная, 31А, улица Блюхера, 39, улица Вайнера, 10

Цена: 570 рублей за групповое занятие без клубной карты, с картой – 450 рублей

Часы работы: с понедельника по пятницу с 7 до 23 часов, суббота, воскресенье с 8 до 22 часов

В клубе можно приобрести занятия на йогу, боевые искусства и танцам. Кроме того, есть массажный кабинет, фитнес-бар, сауну или солярий. Также в финтес-клубе можно пройти диагностику тела и с профессионалами подобрать питание и тренировки. Запись на групповую или индивидуальную тренировку по телефону +7 (343) 345-00-66.

Фитнес-клуб «МетроFitness»

Адрес: улица Машиностроителей, 22, улица Степана Разина, 122, улица Циолковского, 57

Цена: 500 рублей разовое посещение

Часы работы: круглосуточно

Здесь есть занятия по Хатка-йоге, пилатесу, Саласа-Бачате, тайскому боксу и лечебной физкультуре. В фитнес-клубе есть солярий, массажный кабинет и фитнес-бар. Посетители могут заниматься как с группой, так и индивидуально с тренером. Расписание занятий на любое направление есть на сайте клуба, можно узнать по телефону +7 (343) 288-53-33.

Фитнес-клуб Port Fitness

Адрес: улица Волгоградская, 20

Цена: разовый визит – 1500 рублей. На эту сумму можно посетить любой зал.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 7 до 23 часов, суббота, воскресенье с 8 до 22 часов

В фитнес-клубе есть тренажерный зал, бассейн, зал боевых искусств и зал под групповые занятия. Здесь можно сходить на плавание, йогу, пилатес, бокс или тяжелую атлетику. Тренеры проводят групповые занятия, но также можно заниматься индивидуально с тренером. Расписание тренировок администраторы клуба выкладывают на сайте или можно узнать по телефону +7 (343) 288-74-77.

В фитнес-клубах Екатеринбурга есть занятия по йоге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фитнес-центр Powerhouse Gym

Адрес: улица Хохрякова, 10, улица Халтурина, 55, улица Титова 35А

Цена: разовое посещение 800 рублей

Часы работы: с понедельника по пятницу с 7 до 22 часов, суббота, воскресенье с 9 до 22 часов

В фитнес-центре есть бассейн, тренажерный зал и детский клуб. Посетители могут сходить на танцы, единоборства и бокс, бассейн, йогу, йогу в гамаках, пилатес, фитбол, кросфит и другие тренировки. Здесь есть как групповая тренировка, так и персональная. Расписание тренировок есть на сайте клуба или можно узнать по телефону +7 (343) 288-55-46.

Фитнес-клуб Drive Fitness

Адрес: улица Сулимова, 50, улица Родонитовая, 4

Цена: разовое посещение 500 рублей

Часы работы: с понедельника по пятницу с 8 до 23 часов, суббота, воскресенье с 9 до 22 часов

В фитнес-клубе есть разные виды тренировок: аэробно-силовые, танцевальные, боевые и расслабляющие. Для посетителей с детьми есть детский зал. Здесь можно сходить на зумба или латина танцы, табата тренировки, тайский бокс, йогу или пилатес. Можно записаться на групповую или персональную тренировку по телефону +7 (343) 287-66-00.

Фитнес-клуб AversFit

Адрес: улица Шейнкмана, 21

Цена: разовое посещение 1500 рублей

Часы работы: с понедельника по пятницу с 7 до 23 часов, суббота, воскресенье с 9 до 23 часов

Посетители могут сходить в бассейн, тренажерный зал или зал для бокса, также есть Spa-зона и помещение для детей. В фитнес-клубе есть тренировки по спортивному плаванию, Аква тренировки, пилатес, йога и бокс. Расписание занятий есть на сайте спортивного клуба. О программах можно узнать по телефону +7 (343) 288-04-87.