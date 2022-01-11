Трамвайная ветка, старый театр в новом облике и закольцованный ЕКАД: что откроется в Екатеринбурге в 2022-м

2022 год обещает преобразить Екатеринбург. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Год только начался, а планов у Екатеринбурга уже масса. Готовится открытие множества значимых для горожан объектов. Мы решили вспомнить лишь самые ключевые из них. Показываем и рассказываем, что будет построено и достроено в 2022-м.

ЗАПУСК ТРАМВАЙНОЙ ВЕТКИ ЕКАТЕРИНБУРГ - ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Добраться из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму скоро можно будет не на машине или автобусе, а на скоростном трамвае. Линию, связывающую два города, уже построили. И под самый конец 2021 года по ней уже проехался первый состав. Правда, испытать его тогда смогли лишь губернатор, глава Екатеринбурга и генеральный директор УГМК. А вот полноценно для всех желающих трамваи из одного города в другой станут ходить уже в 2022 году.

Сейчас рабочие монтируют остановки, освещение и благоустройство площадки вокруг линии. Весной это все завершат и летом запустят движение. По крайней мере, так обещают.

Летом трамвай уже может начать возить пассажиров. Фото: УГМК

ПОСТРОЯТ ДОМ ДЛЯ БЕЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ

В зоопарке Екатеринбурга скоро произойдет пополнение - из Московского зоопарка к нам переедет жить белая медведица Хатанга. Она заменит Умку, умершего в прошлом году. И сейчас в нашем зоопарке как раз идут строительные работы. Под медведицу возводят новый вольер. «Берлога - трехкомнатный люкс», - как шутят сотрудники зоопарка.

Так выглядела стройплощадка нового вольера осенью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь его превысит 700 квадратных метров, а жить здесь смогут сразу четыре медведя. Ну это так, на случай, если Хатанга у нас на Урале захочет обзавестись семьей. Уже весной вольер хотят закончить. После этого к нам и привезут медведицу.

А вот так новый вольер будет выглядеть, когда его закончат. Фото: Екатеринбургский зоопарк

ТЕАТР КУКОЛ ДАСТ ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Под конец прошлого года в Екатеринбурге торжественно открыли после капитального ремонта Театр кукол. Однако, как и с трамваем, пущенным по пути из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, посетить его тогда смогли лишь первые лица города и области. Ну а для всех остальных он распахнет свои двери 11 февраля. Именно в этот день пройдет первый спектакль в отремонтированном здании - «Алиса в стране чудес».

Добавим, что до этого момента работать артистам и их куклам приходилось в здании «Колизея». А сам капремонт здания начался в 2019 году.

Театр кукол даст первый спектакль в отремонтированном здании 11 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДВОРЕЦ ДЗЮДО

Екатеринбург активно готовится к Универсиаде-2023: возводятся спортивные дворцы, в которых студенты со всего мира через полтора года будут выяснять, кто из них лучший в спорте. Например, в 2022 году в Академическом планируют открыть трехэтажный Дворец дзюдо. Он будет построен в стиле японской традиционной архитектуры и сможет за раз принять 2586 зрителей.

Дворец дзюдо будет построен в традиционном японском стиле. Фото: Архстройпроект

Здание встроят в Преображенский парк. Рядом сделают парковку на 316 машин и 20 автобусов. Но проходить в этом дворце будут не только состязания по единоборствам, но и матчи по теннису, баскетболу и гандболу. В планах использовать эту площадку и для концертов.

БАНЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Все екатеринбуржцы, кто любит попариться, знают о том, что в городе уже несколько лет строится банный комплекс «Сандуны» - уральский филиал знаменитого московского банного комплекса, работающего с позапрошлого столетия. Его возводят на улице Куйбышева, на месте, где раньше стояла одна из старейших уральских бань - «Бодрость».

«Сандуны» построили на месте бани «Бодрость». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строить новое здание начали в 2018 году. Планировалось, что откроется баня в 2020-м, но помешала пандемия. Сейчас здание снаружи выглядит уже завершенным, но представители бани говорят, что еще осталось нанести финальные штрихи внутри помещений. Так что в 2022-м «Сандуны» уже должны открыться.

IT-КОВОРКИНГ В РЕТРОУСАДЬБЕ

Все, кто прогуливался по улице Вайнера, наверное, замечали дореволюционный двухэтажный дом из красного кирпича. Тот, что стоит на Вайнера, 16. Больше ста лет назад здесь работал первый универмаг Екатеринбурга, который открыли купцы Агафуровы. Недавно он стал пустовать. Второй этаж был заброшенным, а с первого съехали арендаторы.

В этом кирпичном здании в XIX веке работал первый универмаг Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь в усадьбе откроется креативный кластер. Об этом в Instagram рассказывал губернатор Свердловской области. Тут появится магазин с товарами местных ремесленников, студия звукозаписи и IT-коворкинг. Открытие запланировано на май 2022-го.

ЕКАД МОЖНО БУДЕТ ПРОЕХАТЬ ПО КРУГУ

Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу начали строить еще десять лет назад. И вот, похоже, стройка подходит к концу. До конца 2022 года должно открыться движение по последнему участку, который свяжет Полевской тракт с Челябинским. Изначально планировалось, что работы будут завершены в 2024 году, но затем ЕКАД вошел в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и область получила дополнительные федеральные деньги на достройку.

В завершенном виде ЕКАД поможет разгрузить улицы Екатеринбурга от пробок. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Когда ЕКАД полностью откроют, пробок в Екатеринбурге станет меньше, ведь все машины и грузовики, которые едут по федеральным трассам, больше не будут заезжать в город, а смогут объехать его.