Порядка 60% жителей региона уже вакцинировались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области готовятся к возможному подъему заболеваемости коронавирусом в связи с угрозой появления в регионе случаев штамма «омикрон».

- Штамм может прийти в любое время. Нужно обратить внимание на восстановление масочного режима. Маски нужно не просто носить, а носить правильно. Чтобы она закрывала все дыхательные пути. Контрольные группы начнут усиленно проверять общественный транспорт. Готовятся к работе волонтеры, колл-центры. Все достаточно серьезно. Нужно подготовиться к появлению штамма «омикрон», - рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

Чиновник также отметил, что сейчас коллективный иммунитет в области составляет порядка 60%.

- Нужно стремиться к 100%. Но это невозможно без вакцинации лиц до 18 лет, - добавил Павел Креков.

Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских отметил, что уже на протяжении восьми недель снижается заболеваемость COVID-19.

- Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Увеличение темпов вакцинации позволило нам снизить заболеваемость. «Омикрон» - молодой штамм. Есть случаи, когда на шумной вечеринке человек заражал всех присутствующих. У него менее выраженная тяжесть по сравнению с «дельтой». Летальные исходы есть и от нового штамма. По данным федеральной службы Роспортребнадзора, люди, привитые отечественной вакциной, переносят новый штамм бессимптомно. Вакцина – защищает от «омикрона», - пояснил Дмитрий Козловских.