В Екатеринбурге продлили работу ледового городка до конца января

Ледовый городок будет работать до 30 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге работу ледового городка продлили до конца января. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

- Проанализировав все это, я принял решение продлить сроки работы городка ещё на две недели, до 30 января. Людям в наше трудное, нервное время нужен добрый праздник, это очень важно, - заявил он.

Глава города отметил, что также на решение повлияло снижение заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что этой зимой ледовый городок побил рекорд посещаемости – его посетили 600 тысяч человек, а это почти половина Екатеринбурга.

- Конечно, все это вовсе не означает, что теперь можно снять маски. Давайте не ослаблять натиск на болезнь. В том числе и затем, чтобы с полным размахом, без ограничений можно было отметить 9 Мая, провести летние фестивали, отпраздновать День города, - добавил Орлов.

Он также вспомнил, что ледовый городок пришлось открывать в сложных условиях. По словам мэра, была большой вероятность, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом не позволит его открыть. Кроме того, была угроза, что придется пускать на территорию по QR-кодам.

Ледовый городок открылся в Екатеринбурге 29 декабря 2021 года. В этом году он был сделан по мотивам русских сказок. В новогоднюю ночь гостями городка стали 12 тысяч человек. Планировалось, что он проработает до 16 января.

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