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Происшествия11 января 2022 7:08

Цыганам, обвиняемым в изнасиловании трех школьниц в Екатеринбурге, продлили арест до весны

Жители Троицка дважды подавали апелляцию, но не смогли выйти на свободу
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фигуранты уголовного дела утверждают, что девочки согласились на секс за деньги.

Фигуранты уголовного дела утверждают, что девочки согласились на секс за деньги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей троим цыганам из Троицка, которых обвиняют в изнасиловании екатеринубргских школьниц. В конце декабря суд рассмотрел апелляцию фигурантов уголовного дела. По статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» им грозит до 15 лет лишения свободы.

- Мера пресечения всем оставлена без изменений. Они будут под стражей по 8 марта 2022 года включительно, - пояснили в пресс-службе суда.

По версии следствия, девочек изнасиловали в съемной квартире в районе Дома кино. В распоряжении «КП»-Екатеринбург есть показания потерпевших.

- После магазина мы пошли в квартиру. Я быстро стала пьяной, так как выпила стакан пива и стакан водки. Через час ко мне подошел Арсен и повел меня в спальню. Я сказала ему, что не хочу идти и что мне плохо. Он повалил меня на кровать. Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут. Я кричала, просила прекратить. Но он не реагировал. Я лежала и плакала. Потом он ушел и в комнату зашел Роман, он был пьян. Он также совершил половой акт и ушел в другую комнату. Я оделась и увидела Яну, которая лежала под одеялом и громко плакала, - рассказала на допросе одна из школьниц.

Родители девочек также отказались общаться с прессой. В свою очередь обвиняемые утверждают, что половой акт происходил по обоюдному согласию. Якобы, школьницы с Уралмаша согласились на секс с цыганами за деньги. Каждой обещали по 5000 рублей, но в итоге так и не заплатили.

Позже фотографию одной из девочек нашли на сайте интимных услуг.

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