Фигуранты уголовного дела утверждают, что девочки согласились на секс за деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей троим цыганам из Троицка, которых обвиняют в изнасиловании екатеринубргских школьниц. В конце декабря суд рассмотрел апелляцию фигурантов уголовного дела. По статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» им грозит до 15 лет лишения свободы.

- Мера пресечения всем оставлена без изменений. Они будут под стражей по 8 марта 2022 года включительно, - пояснили в пресс-службе суда.

По версии следствия, девочек изнасиловали в съемной квартире в районе Дома кино. В распоряжении «КП»-Екатеринбург есть показания потерпевших.

- После магазина мы пошли в квартиру. Я быстро стала пьяной, так как выпила стакан пива и стакан водки. Через час ко мне подошел Арсен и повел меня в спальню. Я сказала ему, что не хочу идти и что мне плохо. Он повалил меня на кровать. Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут. Я кричала, просила прекратить. Но он не реагировал. Я лежала и плакала. Потом он ушел и в комнату зашел Роман, он был пьян. Он также совершил половой акт и ушел в другую комнату. Я оделась и увидела Яну, которая лежала под одеялом и громко плакала, - рассказала на допросе одна из школьниц.

Родители девочек также отказались общаться с прессой. В свою очередь обвиняемые утверждают, что половой акт происходил по обоюдному согласию. Якобы, школьницы с Уралмаша согласились на секс с цыганами за деньги. Каждой обещали по 5000 рублей, но в итоге так и не заплатили.

Позже фотографию одной из девочек нашли на сайте интимных услуг.

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