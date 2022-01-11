На Урале подросток перевернулся на Lada, которую купил на свои деньги

В 2021 году юноша уже привлекался к административной ответственности за вождение без прав. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В уральском городе Нижняя Тура 16-летний подросток сел за руль машины Lada, которую он купил на свои заработанные деньги, и попал в ДТП. Автомобиль перевернулся на крышу, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Во время движения водитель не соблюдал боковой интервал до автомобиля «ВАЗ-21102» и допустил столкновение с ним, - говорится в сообщении.

Авария произошла 10 января около семи утра. Видео с места ДТП опубликовал паблик «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» «ВКонтакте». Подросток получил ушиб позвоночника и растяжение сустава. Его доставили в больницу, где оказали помощь. Затем юношу отправили на амбулаторное лечение.

Подросток получил ушиб позвоночника и растяжение сустава. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мама мальчика призналась полицейским, что сын купил машину в августе 2021 года. Также она была в курсе, что ребенок садится на руль, но не могла на него повлиять, так как он отказывается ее слушать. Пор данным Госавтоинспекции, семья состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

При этом это не первая поездка 16-летнего подростка на машине. В 2021 году он уже привлекался к административной ответственности за вождение без прав. В этот раз юношу привлекут к административной ответственности за управление машиной без прав, за езду без ремня безопасности, за повреждение другого авто и отсутствие страхового полиса. Помимо этого на подростка составили административный материал за несвоевременную оплату штрафа.

В этот раз юношу привлекут к административной ответственности за целый ряд нарушений за рулем. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства и причины происшествия. Они планируют проверить образовательную организацию, в которой 16-летний житель Нижней Туры. Также будет дана оценка обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах.

Материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Там будут решать вопрос о привлечении законного представителя к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

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