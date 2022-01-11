Жителей Екатеринбурга напугали парни в камуфляже с автоматами

Оказалось, что молодые люди возвращались с тренировки по страйкболу. Фото: УК «Академический»

В Екатеринбурге в Академическом районе заметили молодых людей в камуфляже, масках и с автоматами. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в управляющей компании района.

- 10 января на улице Вильгельма де Геннина жители заметили двух мужчин в защитной форме и масках. Они прогуливались по району с оружием в руках. Обеспокоенные соседи обратились в службу безопасности района, - сообщили там.

В УК «Академический» отметили, что операторы ТЦ «Гарант» отследили молодых людей по камерам. Они заметили, что они идут мимо многоквартирных домов на улице Вильгельма де Геннина, 31 и 33.

С любителями страйкбола провели профилактическую беседу и попросили их больше не гулять в таком виде по району. Фото: УК «Академический»

- На место вышли представители ГБР. Выяснилось, что мужчины в защитных костюмах с оружием – это любители игры страйкбол, которые возвращались поздно вечером с тренировки. Они забыли зачехлить оружие, - объяснили «КП-Екатеринбург» в управляющей компании.

С любителями страйкбола провели профилактическую беседу и попросили их больше не гулять в таком виде по району. После этого молодые люди ушли домой.

Ранее, в июле 2021 года в Екатеринбурге в районе жилого квартала Мичуринский жители заметили мужчину с автоматом. Им оказался 32-летний уроженец Красноярского края Никита Рыжиков. Он вышел из дома на улице Широкореченской в темной толстовке с капюшоном на голове. Сначала он долго целился вдаль, стоя у подъезда. Затем ходил с автоматом во дворе.

Полиция нашла парня в съемной квартире на пятом этаже жилого дома на улице Широкореченской. Автомат оказался не боевым и предназначался для игры в страйкбол. По словам Рыжикова, он взял оружие у друга, выпил алкоголь и вышел во двор пострелять.

А в сентябре того же года, в Екатеринбурге в переулке Волчанский заметили мужчину в бронежилете и с автоматом. Полицейским он объяснил, что просто гулял и не занимался ничем криминальным. Автомат, который изъяли, оказался для игры в страйкбол.

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