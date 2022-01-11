Житель Екатеринбурга собрал в Instagram больше пяти миллионов на покупку ресторана

Шутка Евгения Кексина вышла из под контроля Фото: instagram.com/keksinbar

Основатель заведений «Огонек», «Уголек» и Alibi Евгений Кексин в шутку предложил своим подписчикам в Instagram скидывать деньги на покупку закрывшегося ресторана грузинской кухни «Чача-Рача».

- Давайте скинемся на ресторан? И все поделим в равных долях! Схема краудфандинга, вход от 100 тысяч рублей. Ну или можете по мелочи донатами накидать, если не жалко! - написал в сторис Евгений Кексин.

Однако шутка быстро вышла из под контроля и подписчики Евгения Кексина, в том числе рестораторы из других городов, начали активно соглашаться вложиться в новый ресторанный проект.

Фото: instagram.com/keksinbar

В итоге за несколько часов по схеме краудфайдинга ресторатору удалось собрать больше пяти миллионов рублей.

- Это реально может быть первая краудфайдинговая ресторанная история в Екатеринбурге. Кстати у меня есть крутая концепции под это помещение, - написал в сторис ресторатор.

Для нового ресторана по ходу сбора денег придумали название «Балаган» и даже нашли шеф-повара и юриста.

- Мне просто написал мой коллега: «покупаем?», я сказал: «покупаем!». Потом друг мой скинул тысячу и сказал: «разбирайтесь дальше сами». Я подумал, что надо запустить сбор и запустил. Не знаю, во что это выльется, надо встретиться сегодня с «Чачей-Рачей», а там посмотрим, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений Кексин.

Евгений Кексин также отметил в сторис губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который вечером, 10 января призвал открыть экскурсии в башне мэрии, и предложил сделать там бар на собранные деньги.

Судя по всему, ресторан теперь может появиться не обязательно в помещении закрывшегося ресторана грузинской кухни «Чача-Рача», так как Евгений Кексин также спросил в сторис, кто еще что продает в Екатеринбурге.

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