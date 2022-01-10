«Выходим в аэропорту, нет связи, стоят солдаты»: дневник екатеринбуржцев, застрявших в Казахстане в дни волнений

Домой уральцы возвращались уже на военном Ил-76. Фото: Михаил Пономаренко, facebook.com/MikePonomarenko

Из охваченного волнениями Казахстана бортами Минобороны в Россию было эвакуировано больше тысячи наших граждан. Среди них оказались и два жителя Екатеринбурга - Михаил Пономаренко и Светлана Анпилогова. На своей странице в Facebook Михаил подробно рассказал, как они оказались в Казахстане в самые острые дни противостояния и как возвращались домой на военном самолете. С разрешения Михаила Пономаренко, мы публикуем здесь его рассказ целиком:

— В ночь с 4-го на 5-е мы с прекрасной Светлана Анпилогова прилетаем в Алма-Аты. «Тут митинг, поэтому связь может глючить», пишет нам Айна, у которой мы снимаем квартиру. Мы выходим в аэропорту, нет связи, стоят солдаты.

— Таксист, что везет нас за 10 000 при обычной цене в 3 000 жалуется, что цены на бензин и газ (на нем многие машины ездят) выросли в 2 раза. «Людей это взбесило, мы ничего не получаем от продаж газа, нефти, а цены только растут».

Фото: Михаил Пономаренко, facebook.com/MikePonomarenko

— Как в «Вавилоне» Алехандро Гонсалес Иньярриту, мы попадаем в водоворот. Живем на Шевченко-Сейфулина, это исторический центр. Рукой подать от правительственных зданий. Ночью грохот, крики, люди скандируют лозунги, стрельба. Гудят машины без номеров. Люди несут огромный флаг Казахстана. Мы сидим в квартире и пока есть интернет, покупаем билеты в Россию на 7-е января.

— Через пару часов как мы прилетели, аэропорт громят протестующие. «Рейсов нет», пишет нам Айна, пока есть интернет, уже только через прокси, «закупайтесь продуктами, вы застряли».

— 5-го января мы успеваем встретиться с Андрей Табакаев. И даже прогуляться по городу. После наши вылазки или в магазин на 1-м этаже, или Андрей нас забирает на машине. Как в «Вавилоне», местные нам очень помогают — так у нас появилась sim-карта.

Фото: Михаил Пономаренко, facebook.com/MikePonomarenko

— Аэропорт не работает. Думаем ухать до Бишкека (300км), но опасно, черт его знает, что там на трассе. Вроде как AirAstana полетит с 9-го января. Ну ок, думаем, долетим до Астаны хотя бы и оттуда в Москву. Но нет, ничего не летает...

— Няня с Мишуткой дома, нам спокойнее. Как в «Вавилоне», к няне приезжают гости, но к счастью, не в Мексику, а лишь в Екатеринбург :)) Но совпадение невероятное.

— Платим за продукты наличкой, ничего не работает. 7-го отключают последнюю возможность связаться с домой. Не работает ни интернет даже с прокси-бубнами, ни сотовая. Мы в изоляции. Смотрим из окна на город. Сдружились с парой из Москвы — они живут этажами ниже. Ирина работает в рекламе — еще одно невероятное совпадение.

— Андрей с Кристиной угощают нас пирогами и поят чаем. «Самый запоминающийся отпуск у вас». Это точно.

— Казахи безумно приветливые люди. «Извините, что вы приехали в отпуск и тут такое», говорят нам парни из магазина, «мародеры из соседних аулов приехали, они обозлены на К: коррупцию, клановость и кумовство».

Фото: Михаил Пономаренко, facebook.com/MikePonomarenko

— С 6-го ситуация меняется кардинально. С вводом войск все становится тише. Выходим на улицу, гуляем.

— Михаил Салашов: «Вас вывезут военными бортами», дозвонился. Супер новость. Мы еле дозваниваемся в консульство, да, 9-го в 14:00 быть в аэропорту. Собираемся.

— В аэропорту тысячи 2 людей. Все строго по-военному, «пожалуйста, сюда, покажите паспорт, вещи, проходите». Мы летим на 6 рейсе в Чкаловский. Как в «Вавилоне», нас спасает авиация.

— 5 часов в военном транспортном самолете. Нет туалета, предупредили несколько раз. Все относятся с понимаем. Дети даже бегают и играют в догонялки, снимают тиктоки. Холодно сидеть в хвосте, но ощущение, что вот уже дома скоро. Как в «Вавилоне», держу Свету за руки, «мы уже скоро дома».

— Садимся в «Чкаловском». Потом «Шереметьево». Потом «Кольцово». Дома. Сын спит, но мы дома. Как в «Вавилоне».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернувшиеся из Казахстана россияне рассказали о работе миротворцев: «Своих в беде не бросают»

Минобороны эвакуировало из Казахстана более 1461 беженцев. Среди них оказались спортсмены и иностранцы (Подробнее)

На въезде в города блокпосты с автоматчиками: екатеринбуржец об эвакуации из мятежного Казахстана

Историк Андрей Ермоленко находился в гостях у родственников под Карагандой, когда в стране начались волнения (Подробнее)