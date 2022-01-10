«Уральские авиалинии» назвали дату возобновления рейсов в Казахстан

Уже на этой неделе россияне смогут улететь в Нур-Султан и Алтаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» планируют вернуться к выполнению рейсов в Казахстан с 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Ближайшие рейсы запланированы по следующим маршрутам: Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург и Жуковский – Нур-Султан – Жуковский.

Ранее перевозчик отменил полеты из-за чрезвычайной ситуации в стране, где со 2 января проходят несанкционированные акции протеста и вооруженные нападения.

Напомним, что накануне в Екатеринбург на самолете Ил-76 минобороны из Алма-Аты доставили команду челябинских конькобежцев.

- Мы должны были вернуться 16 января. Встречали Новый год там. 2 или 3 числа были в магазине и внезапно пропал интернет. Подумали, что это из-за погоды. Потом уже из новостей узнали о беспорядках. Спустя ночь понимаем, что ситуация серьезная. Мы были в 20 километрах от города, нас изолировали. Были только мы и персонал спорткомплекса «Медеу». Министерство спорта и обороны поддерживали с нами связь. Вчера вечером к нам приехали российские войска – десантники из Ульяновска. Утром началась эвакуация, нас увезли в аэропорт, откуда мы улетели в Екатеринбург на военном самолете. Сейчас мы едем в Челябинск на автобусе. Все живы и здоровы, - рассказал конькобежец Роман Тиханов.

А в Уральском федеральном университете приняли решение о продлении сессии для студентов из Казахстана.

- Из 667 наших студентов, уехавших на новогодние праздники в Казахстан, 120 вернулись в Екатеринбург к 10 января. Всего в университете обучается порядка 1300 студентов из Казахстана, - отметили в УрФУ.