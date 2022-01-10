Ледовый городок Екатеринбурга закроют 16 января

В этом году городок был посвящен теме русских сказок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздники закончились. И похоже, продлить себе атмосферу Нового года не удастся даже в главном ледовом городке Екатеринбурга на площади 1905 года. Ведь уже на этой неделе его закроют.

- Он будет работать до воскресенья, 16 января, - уточнили в администрации Екатеринбурга. - Он завершится традиционным фестивалем «Ледовый штурм».

Открылся городок 29 декабря. В этом году он был сделан по мотивам русских сказок. За прошедшее время его посетило около 600 тысяч человек.

- В новогоднюю ночь гостями городка стали 12 тысяч человек, - уточняют в мэрии. - А на торжественном открытии главной елки побывали 10 тысяч жителей и гостей города.

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