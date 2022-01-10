История духовного пути: к истокам Древнего Китая

Фото из семейного архива Надежды Лай

Оказалось, что ее родители - купцы и аристократы из Сычуани. Однако о былых богатствах Надежда узнала лишь после смерти отца и матери. Те скрывали свое происхождение даже от детей.

БЕГСТВО В РОССИЮ

Сычуань - это юго-западная провинция Китая, житница страны. Отцу Надежды принадлежала одна из центральных улиц в городе Чунцин, который был тогда столицей Сычуаня.

Причина, по которой родители боялись рассказывать о своем прошлом, - пережитые ими ужасы Культурной революции 60-х. Тогда 30-летних мать и отца Надежды выслали на «перевоспитание» в село, откуда они бежали в соседний СССР.

Богатые и образованные китайцы, являющиеся носителями пятитысячелетнего культурного наследия, верили в божественное происхождение человека. Репрессии против них, с одной стороны, давали возможность новой власти присвоить их богатство, а с другой - облегчали внедрение атеизма в умы людей.

Фото из семейного архива Надежды Лай

ФАЛУНЬ ДАФА ВОЗРОЖДАЕТ ДРЕВНЮЮ КУЛЬТУРУ

Карманной книгой маленькой Нади был сборник цитат Конфуция и Лао Цзы. Раскрыть заложенный в них смысл получилось гораздо позже, через увлечение древним цигун Фалунь Дафа.

С древних времен в Китае существовала культура совершенствования, основанная на определенных духовных и нравственных принципах.

Фалунь Дафа (Фалуньгун) также имеет древнее происхождение, относится к системе Будды и основан на вселенских принципах: Истина, Доброта, Терпение. Поэтому, хотя в практике есть пять эффективных энергетических упражнений и медитация, неотъемлемым условием достижения оздоровления является улучшение своего характера, устранение плохих мыслей и привычек, доброе и терпеливое отношение к окружающим.

Мудрость восточной практики дарит вдохновение и помогает Надежде, многодетной маме, сохранять гармонию в семье.

«Древняя китайская культура заложила глубокие нравственные принципы. Но, живя в современном обществе, легко потерять эти ориентиры. Дафа помогает мне преодолеть любые жизненные испытания, в сердце всегда оставаться спокойной и доброжелательной к другим людям».

Кроме того, занятия Фалуньгун благотворно повлияли на здоровье женщины: перестали болеть суставы, прошли головные боли.

ТРАГЕДИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

Открытием для Надежды стало то, что традиционную культуру в Китае подавляют до сих пор. И объект - как раз практика, которой занимается она сама.

В 2004 году Надежда с детьми переезжала к мужу в Пекин, где он работал. Но в аэропорту Шеньян женщину задержали, так как ее фамилия была в черных списках из-за занятий Фалуньгун. Надежду депортировали в Россию, разлучив с семьей и маленькими детьми.

К счастью, дочкам в 2005 году удалось приехать на каникулы к маме в родной Иркутск. Недолго думая, они решили не возвращаться в Китай, так как в России чувствовали себя свободными.

Но китайские власти не оставили Надежду в покое и в Иркутске. Через дипломатические каналы оказывалось давление на российские силовые органы и государственные структуры власти с призывом применять к практикующим «строгие меры». По местному телевидению демонстрировали фильм, созданный КПК и порочащий Фалуньгун, но с добавлением кадров, где показывали Надежду во время выполнения упражнений или дачи интервью.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ БЕЗ НАСИЛИЯ

Несмотря на такие трудности, Надежда все же имеет возможность свободно практиковать, чего лишены ее друзья в Китае. «Моя семья пострадала от политических репрессий. Поэтому я в свободное время в качестве волонтера рассказываю о тайных репрессиях на этнической родине и собираю подписи под петицией с призывом прекратить преследование Фалуньгун в Китае», - говорит Надежда.

Ознакомиться с практикой можно онлайн на бесплатных вебинарах: falungong.ru