На въезде в города блокпосты с автоматчиками: екатеринбуржец об эвакуации из мятежного Казахстана

Сгоревший акимат (мэрия) Алма-Аты. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Всю прошлую неделю в Казахстане было неспокойно. Из-за резкого подорожания газа начались акции протеста, которые обернулись настоящими погромами в крупных городах. В этот момент в Казахстане у родственников гостил историк из Екатеринбурга Андрей Ермоленко. Он уже вернулся домой и рассказал в эфире радио «КП-Екатеринбург» 92,3FM с чем ему пришлось столкнуться в самые неспокойные дни в Казахстане и как он с семьей эвакуировался домой.

В дни волнений в магазинах Казахстана принимали только наличные. Фото: предоставлено Андреем Ермоленко

- Мы с семьей путешествовали, ездили к маме моей жены под Караганду, - рассказывает Андрей Ермоленко. – 2 января рано утром приехали туда. В тот момент еще были редкие новости про рост цен на газ в западном Казахстане. Три дня погостили, а 5 января уже начали ощущать влияние событий, произошедших в стране. Сначала одновременно выключили везде сотовую связь и мобильный интернет. Телефон ничего не ловил. Затем дома еще и проводной Интернет выключили. И это происходило достаточно быстро, в течение пары часов.

По словам Андрея Ермоленко, купить продукты в магазине стало возможно только за наличные, а с ними у многих начались проблемы, так как еще в первые дни протестов люди «опустошили» банкоматы. А новые наличные в них никто не привозил.

Историк Андрей Ермоленко на днях вернулся из Казахстана, где навещал родственников. Фото: Людмила ВАРАКИНА

- Местные жители говорили, якобы все из-за повышения цен на газ случилось. Он вырос в цене сразу в два раза, что выглядит очень странным действием, - уточняет историк. - В западном Казахстане, где большая часть автомобилистов пользуется сжиженным газом, а не бензином, начали возникать стихийные протесты. Это было 2-3 января. Потом заметной новостью стали протесты в южной столице, как ее называют, Алма-Ате. И затем начались вооруженные столкновения с правоохранителями. Удивительно быстро развивались события.

Финансовые учреждения в регионе временно не работали. Фото: предоставлено Андреем Ермоленко

Возвращаться домой – в Россию – семья Андрея Ермоленко стала 5 января, в день, когда стало известно, что на фоне протестов президент Казахстана отправил в отставку правительство.

- Мы могли в Алма-Ату или Актау поехать и сказать: «Мы россияне, спасите нас, пожалуйста». И нас бы на Ил-76 бы вывозили, как и многих других екатеринбуржцев. Но мы уезжали сами на машине, - говорит Ермоленко. - На обратном пути мы вкусили все прелести чрезвычайного положения – блокпосты с автоматчиками, бронетранспортеры… Они останавливали каждый автомобиль, наш в том числе. Заглядывали, нет ли внутри вооруженных людей. Видели маленьких детей и успокаивались. Спрашивали, откуда мы едем и куда. Мы говорили, что из Караганды домой в Екатеринбург. Нам отвечали: «Следуйте транзитом, не останавливайтесь. Комендантский час в республике. Чрезвычайное положение. С 23.00 до 07.00 на улицу не выходить. Счастливого пути». Дорога обратная не была такой уж сложной за исключением блокпостов на въездах и выездах из больших городов.

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