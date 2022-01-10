Материалы проверки направили в Следственный комитет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На окраине Екатеринбурга два южанина скончались от отравления парами краски. Трагедия произошла в частном секторе на улице Вакина в Чкаловском районе. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, граждане Киргизии арендовали гаражный бокс, чтобы покрасить автомобиль Volkswagen Golf.

- В гараже работала теплопушка, вот они и задохнулись, - объясняет источник «КП». - Предварительная причина смерти - отравление лакокрасочными материалами. Точную причину установят в ходе вскрытия.

Вероятно, мужчины нарушили правила техники безопасности. Материалы проверки направили в Следственный комитет.

- В качестве основной версии произошедшей трагедии в настоящее время рассматривается то, что мужчины пренебрегли элементарными мерами предосторожности при работе с лакокрасочными материалами, что и повлекло последствия в виде их гибели, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что погибшим было 27 и 28 лет.

- На момент ЧП официально трудоустроены они нигде не были, - добавил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - По имеющейся информации, данный гаражный бокс они арендовали у сотрудника одной коммерческой структуры с целью проведения ремонта автомобилей.