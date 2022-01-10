Екатеринбуржец притворился подростком, чтобы вымогать деньги у «педофилов»

Подозреваемый вымогал деньги на протяжении нескольких месяцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 19-летний местный житель притворялся несовершеннолетней девушкой в соцсетях, переписывался с мужчинами, а затем вымогал у них деньги. Об этом сообщает городское УМВД.
Молодого человека раскрыли после того, как в полицию в конце декабря 2021 года обратился 26-летний мужчина. Он заявил, что неизвестный похитил у него около 800 тысяч рублей.
- Заявитель пояснил, что в октябре прошлого года познакомился в одной из социальных сетей с девушкой, с которой стал переписываться. Вскоре переписка стала носить интимный характер. Через некоторое время также через социальную сеть с ним связался незнакомец, - рассказали в полиции.
Он заявил потерпевшему, что девушка, с которой он переписывался, является несовершеннолетней. Неизвестный начал угрожать, что опубликует переписку, фотографии и напишет, что потерпевший является педофилом.
Незнакомец потребовал перевести ему 50 тысяч рублей, чтобы информация не была опубликована. Мужчина согласился. В течение нескольких месяцев неизвестный вымогал деньги, а потерпевший их ему переводил. Для этого ему пришлось влезть в долги и взять несколько кредитов. В итоге он все-таки обратился в полицию.
Стражи порядка установили личность подозреваемого вымогателя. Им оказался 19-летний ранее несудимый житель Екатеринбурга. Он признался, что создал и вел аккаунт от имени девушки, чтобы потом шантажировать мужчин.
На подозреваемого завели дело по части 2 статьи 163 УК Российской Федерации (вымогательство в крупном размере). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее, в 2018 году, 34-летняя жительница Североуральска Анастасия Тутрюмова притворялась в соцсетях моделью. На одном из сайтов знакомств она познакомилась с состоятельным и одиноким поляком. Они общались по телефону и переписывались.
Тютрюмова рассказывала мужчине о жизненных трудностях, которые якобы произошли с ней. Она сообщала ему о ДТП, болезни и смерти матери, незаконном задержание ее и родственников полицией. Чтобы решить проблемы, она брала у иностранца деньги в долг. Поляк отправил ей около восьми миллионов рублей.
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