Главой Академического района Екатеринбурга стал Николай Смирнягин

С 2009 года Николай Смернягин возглавлял УК «Академический» Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Главой Академического района стал Николай Смирнягин, с 2009 года возглавляющий управляющую компанию района.

- Алексей Орлов в понедельник, 10 января 2022 года, назначил и представил коллективу руководителя нового Академического района Николая Смирнягина, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

До устройства в УК «Академический» в 2000 году Николай Смирнягин работал в автоколонне № 3 Нижнесергинского леспромхоза слесарем по ремонту автомобилей. После работы с машинами он окончил Университет Российской академии образования по направлению «Юриспруденция» в 2005 году, еще через три года получил второе высшее по специальности «Мастер делового администрирования» в Уральской академии госслужбы.

С 2013 года Николай Смирнягин являлся депутатом Екатеринбургской городской Думы. Кроме того, он награжден грамотой Министерства регионального развития РФ и является лауреатом премии Губернатора Свердловской области в сфере энергоснабжения.

Напомним, Академический официально стал районом Екатеринбурга в октябре 2021 года. До этого на протяжении пятнадцати лет он был микрорайоном.

- Впервые за многие десятилетия в российском городе-миллионнике в чистом поле возник новый район. Сначала он как микрорайон развивался. Теперь это восьмой район – Академический. Официально он стал существовать с 1 октября. С января 2022 года администрация района приступит к своей работе, - ранее рассказывал Алексей Орлов.

Отметим, что администрация Академического района будет построена на улице Вильгельма де Геннина, 60, рядом с Преображенским парком. К такому решению пришли власти Екатеринбурга.

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