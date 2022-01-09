Фото: предоставлено Романом Тихоновым

Борт министерства обороны России доставил из Алма-Аты в Екатеринбург команду конькобежцев из Челябинской области. Для них сборы обернулись изоляцией в спортивном комплексе «Медеу» в разгар боевых действий. К счастью, никто из наших соотечественников не пострадал. Все они уже направляются домой.

Конькобежец Роман Тиханов рассказал «КП»-Екатеринбург, как его с коллегами вывозили из охваченного хаосом Казахстана. Всего из Алма-Аты вывезли 12 спортсменов и 2 тренеров.

- Мы должны были вернуться 16 января. Встречали Новый год там. 2 или 3 числа были в магазине и внезапно пропал интернет. Подумали, что это из-за погоды. Потом уже из новостей узнали о беспорядках. Спустя ночь понимаем, что ситуация серьезная. Мы были в 20 километрах от города, нас изолировали. Были только мы и персонал «Медеу». Министерство спорта и обороны поддерживали с нами связь. Вчера вечером к нам приехали российские войска – десантники из Ульяновска. Утром началась эвакуация, нас увезли в аэропорт, откуда мы улетели в Екатеринбург на военном самолете. Сейчас мы едем в Челябинск на автобусе. Все живы и здоровы, - пояснил Роман Тиханов.

По последним данным, в результате беспорядков в Казахстане погибло 164 человека. В их числе трое детей. Россия направила Коллективные миротворческие силы в рамках соглашения ОДКБ.