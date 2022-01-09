В Екатеринбург из Алма-Аты эвакуировали команду российских конькобежцев

Конькобежцы находились в Казахстане с 27 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург доставили команду конькобежцев, которая застряла в Алма-Ате во время беспорядков. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. 9 января самолет ИЛ-76 приземлился в аэропорту Кольцово, из Казахстана вывезли 12 спортсменов в возрасте от 16 до 25 лет и двух тренеров.

Спортсмены из Челябинской области прибыли в Казахстан 27 декабря, команда располагалась в комплексе «Медеу». В аэропорт Алма-Аты конькобежцы добирались в сопровождении российского спецназа.

Конькобежец Роман Тиханов рассказал «КП»-Екатеринбург, как его с другими спортсменами вывозили из Казахстана.

- Мы должны были вернуться 16 января. Встречали Новый год там. 2 или 3 числа были в магазине и внезапно пропал интернет. Подумали, что это из-за погоды. Потом уже из новостей узнали о беспорядках. Спустя ночь понимаем, что ситуация серьезная. Мы были в 20 километрах от города, нас изолировали. Были только мы и персонал «Медеу». Министерство спорта и обороны поддерживали с нами связь. Вчера вечером к нам приехали российские войска – десантники из Ульяновска. Утром началась эвакуация, нас увезли в аэропорт, откуда мы улетели в Екатеринбург на военном самолете. Сейчас мы едем в Челябинск на автобусе. Все живы и здоровы, - пояснил Роман Тиханов.

Фото: Дарья Серебрякова / пресс-служба аэропорта Кольцово

Несанкционированные протесты начались в Казахстане 2 января. Россия направила в соседнее государство Коллективные миротворческие силы в рамках соглашения ОДКБ. В состав КМС вошли части и подразделения вооруженных сил России (более 3 тыс. человек), Белоруссии (500), Армении (80), Таджикистана (100) и Киргизии (100) со штатной боевой техникой.

По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране.

По последним данным, в результате беспорядков погибло 164 человека. В их числе трое детей.

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