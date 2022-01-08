Фото: сайт УрГЮУ/Алексей Булатов

В Екатеринбурге на 81 году жизни умер бывший ректор Уральского юридического университета Виктор Перевалов.

Об этом сообщили в информационно-аналитическом центре вуза.

- К сожалению, Виктора Дмитриевича действительно не стало. У нас пока нет подробной информации о причине смерти и месте прощания. Она появится в течение сегодняшнего дня, - рассказали в информационно-аналитическом центре вуза.

6 ноября Виктору Дмитриевичу Перевалову исполнилось 80 лет.

Он родился в селе Большая Грязнуха, в Каменском районе Челябинской области. В 1968 году Виктор Перевалов окончил Свердловский юридический институт и остался работать на кафедре теории государства и права. А с 2001 по 2007 годы он работал ректором вуза. Его научно-педагогический стаж составил 46 лет.

За годы профессиональной деятельности Виктор Дмитриевич написал более 100 научных и учебно-методических работ. В том числе бывший ректор УрГЮУ участвовал в разработке проекта первой Конституции РФ, Устава Свердловской области, концепции юридического образования и Государственного образовательного стандарта по специальности «Юриспруденция».

Соболезнования родным и близким Виктора Дмитриевича выразил Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Свердловская область и всё уральское юридическое сообщество потеряли выдающегося учёного-правоведа, который много сделал для развития юридической науки, повышения качества профильного образования и подготовки высококвалифицированных кадров, - отметил губернатор.