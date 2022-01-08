В начале новой рабочей недели сильных осадков не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область вновь придут морозы. По данным уральского Гидрометцентра, 9 января на Урале похолодает до -14…-19 градусов, а на севере региона до -24

10 января столбик термометра в Екатеринбурге и Свердловской области может опуститься еще ниже, до -15…-20 градусов Цельсия, а при прояснениях до -25.

При этом, в эти дни в регионе ожидается переменная облачность, местами выпадет небольшой снег.

В Екатеринбурге в выходные похолодает до -14..-16 градусов Цельсия. 9 и 10 января существенных осадков не ожидается.

Ранее спасатели предупреждали уральцев о сильном ветре и снегопадах. По данным синоптиков, в субботу, 8 января, в регионе местами пройдут снегопады, сопровождаемые сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, ожидаются метели и гололедица на дорогах.

В Екатеринбурге в выходные похолодает до -14..-16 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС предупреждают, что в непогоду важно обходить на улице ветхие строения, линии электропередач и надевать не скользкую обувь.

Автомобилистов также просят быть осторожнее и в сложных из-за непогоды дорожных условиях соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Кроме того, спасатели рекомендуют водителям иметь всегда при себе заряженный телефон.

О возникновении происшествий сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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