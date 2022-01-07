Осталась жена и две дочки: что известно о водителе самосвала, погибшем на карьере под Асбестом

В «Ураласбесте» уверены, что Артем погиб, не справившись с управлением 50-тонным самосвалом Фото: соцсети

Под Асбестом на карьере Баженовского месторождения комбината «Ураласбест» в среду, 5 января, произошло ЧП - с уступа упал 50-тонный самосвал. В нем в этот момент находился водитель - 33-летний Артем Шадрин. Он погиб.

У мужчины осталась жена и две дочки. Одна из девочек учится в начальной школе, вторая еще ходит в детский сад. Об Артеме «КП-Екатеринбург» рассказала его подруга Алена [имя изменено], с которой они вместе работали в другой компании на протяжении 10 лет.

- Он был замечательным человеком, позитивным, заботливым отцом и идеальным мужем, настоящим патриотом своей работы. Если бы он чувствовал в конкурсе «Супермегапапа», то занял бы первое место. У него либо работа, либо он все время с дочками. Чтобы супруга его работала, он не хотел - говорил, что жена должна заниматься дома детьми, а мужик работать и зарабатывать, - рассказала подруга погибшего.

Артем прошел специальное обучение, чтобы устроится на предприятие водителем Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

Артем Шадрин проработал на «Ураласбесте» полгода. Перед тем, как устроиться на предприятие он прошел специальное обучение. До этого он работал сварщиком и монтажником и, по словам Алены, на протяжении 10 лет обеспечивал интернетом Асбест, Заречный, Рефтинский и Белоярку.

Напомним, в «Ураласбесте» рассказали, что водитель во время движения не справился с управлением. После случившегося на предприятии была создана комиссия для расследования произошедшего.