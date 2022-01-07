На Рождественское богослужение в Екатеринбурге пришли мэр города и глава «Сима-ленда»

Андрей Симановский и Алексей Орлов приняли участие в Рождественской литургии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 6 на 7 января, в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга прошла праздничная литургия в честь Рождества Христова. Возглавил Рождественское богослужение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг.

Праздничную литургию возглавил митрополит Евгений Кульберг Фото: Алексей БУЛАТОВ

На литургию пришло много горожан. Среди верующих, собравшихся в соборе, были ректор УрГЭУ Яков Силин, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, основатель «Сима-ленд» Андрей Симановский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Большинство горожан на службе соблюдали масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже глава столицы Урала поздравил с праздником горожан на своей странице в Instagram.

- Рождество Христово - это день всепрощения. День, когда торжествует любовь и происходят чудеса. В том числе и чудеса, сотворенные людьми, их добротой, - написал Алексей Орлов. - Давайте проведем этот день в мире, оставив ссоры и неприязнь. Вспомним, что все мы братья и сестры. Сотворим для кого-то собственное чудо. Словом, постараемся сделать нашу общую жизнь лучше. Ведь Екатеринбург - город добра и соучастия!

Завершилось праздничное богослужение молитвословием перед иконой Рождества Христова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Евгений обратился к верующим и поздравил всех с праздником Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось праздничное богослужение молитвословием перед иконой Рождества Христова. Затем митрополит Евгений обратился к верующим и поздравил всех с праздником.

Праздничная литургия прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство горожан на службе соблюдали масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посмотрите, как прошла рождественская служба в Свято-Троицком кафедральном соборе в прошлом году.

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