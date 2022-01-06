Уральские дайверы выловили в реке Тобол растение возрастом в несколько миллионов лет

Фото: пресс-служба Сысертского отделения РГО

Уральские дайверы в начале января выловили со дна реки Тобол окаменелое растение, возраст которого колеблется в пределах нескольких миллионов лет. Данный водоем давно интересует исследователей, поскольку именно здесь местные жители часто находят кости древних животных. В этот раз в состав экспедиции вошли чуть больше 20 человек.

- В этом году больше акцентировалось внимание на поиски останков периода Эоцена. Как и в прошлые годы, экспедиция принесла новые интересные находки. В этот раз был обнаружен фрагмент ствола древнего, предположительно хвощевидного, растения. Ранее окаменелости растений в этом регионе мы не находили, - сообщают в пресс-службе Сысертского отделения РГО.

Фото: пресс-служба Сысертского отделения РГО

Возраст уникальной находки может составлять 30 миллионов лет. Более точно данные выдадут после лабораторных исследований.

Дайверы рассказывают, что свои открытия они могут делать только зимой из-за особенностей течения Тобола, в холодное время года оно замедляется, и повышается прозрачность воды, чего нет в летний период. Но это несет и свои трудности, так как погружение под лед могут выполнять только высококлассные ныряльщики, имеющие навыки погружения в особо экстремальных условиях.

Кстати, именно в этих краях в прошлые годы были найдены останки древних животных как: шерстистый мамонт, шерстистый носорог, эласмотерий, разновидности древних бизонов, северные олени, сайгаки, пещерные львы и другие.