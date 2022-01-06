Уральский боец Петр Ян проведет бой-реванш против американца Алджамейна Стерлинга 5 марта

Петр Ян подписал новый контакт с UFC Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский боец и временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет бой-реванш за титул постоянного чемпиона с Алджамейном Стерлингом из США. Ранее спортсмены уже встречались в октагоне, и эта схватка завершилась обидной дисквалификацией россиянина из-за запрещенного удара коленом.

- Петр Ян подписал новый контакт с UFC. Он рассчитан на шесть поединков, первый из которых состоится уже пятого марта. Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга станет одним из главным событий турнира UFC 272, - рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Реванш должен был состояться еще 31 октября прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реванш должен был состояться еще 31 октября прошлого года, но тогда американец снялся из-за проблем со здоровьем, его заменил Кори Сэндхаген, которого Петр Ян победил единогласным решением судей.

Кстати, по возвращении в Екатеринбурге в ноябре прошлого года спортсмен рассказал, что Стерлинг агитировал его провести бой уже в декабре, однако россиянин не согласился на такой шаг, заявив, что у него слишком мало времени на подготовку.

- Вы все видели сами, когда дело дошло до боя, Стерлинг спрятал голову в песок, а теперь агитирует на то, чтобы подраться в декабре, он в этом плане очень хитрый парень, но мы спешить никуда не собираемся, - рассказывал «КП-Екатеринбург» сам Петр Ян.