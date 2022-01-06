Машину унесло в сугроб: екатеринбургский митрополит вспомнил, как едва не погиб на трассе в канун рождества

История произошла прошлой зимой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в канун рождества рассказал историю, как едва не погиб на уральской трассе из-за небольшой аварии, сам он называет произошедшее святочным чудом. По словам владыки, дело было прошлой зимой, тогда его машину ночью занесло в сугроб.

- Мороз под 40, совершенно безлюдная дорога, нет связи. И бескрайнее звездное небо… В такие моменты понимаешь, что наша жизнь целиком находится в руках Божиих. Она может оборваться в любой момент. Удивительным ответом на молитву стала подоспевшая подмога, - написал Евгений Кульберг в своем Telegram-канале.

Митрополит заявил, что его помощники вытаскивали машину, меняли колеса, пускали по кругу перчатки, чтоб согреться. Это позволило им выйти из заметенного леса живыми и невредимыми.

Фото: пресс-служба екатеринбургской епархии

- Желаю каждому ощутить Божию любовь, которая особо раскрылась в событиях Рождества. Важно обращаться к Творцу и задумываться о вечном не только в тревоге и боли, но и в радости и достатке, - добавил Евгений Кульберг.

Ранее стало известно, что Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский поучаствовал в благотворительном проекте, который поддерживает многодетные и малоимущие семьи. Вместе с добровольцами он собирал продуктовые наборы, предназначенные для подопечных отдела социального служения.