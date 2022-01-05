Было стало: смотрим, как за век изменились главные места, в которых Екатеринбург отмечал Новый год

Екатеринбургский пруд зимой, примерно век назад.

Привычка широко отмечать Новый год у Екатеринбуржцев в крови. Стоит только посмотреть на старинные фотографии, запечатлевшие жителей столицы Урала сто лет назад, как сразу станет понятно - наши прадедушки и прабабушки любому современнику фору дадут по части веселья. Да и не только они. Сам город к праздникам в ту пору преображался иначе чем сейчас.

И там где теперь просто скучный переулок, когда-то стояли огромные качели и карусели. Чтобы доказать вам это, мы прогулялись с фотоаппаратом по знаковым местам Екатеринбурга, где почти век назад уральцы отмечали зимние праздники и посмотрели, как они изменились сейчас.

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

На этом снимке запечатлено начало 1928 года. Тогда столица Екатеринбурга устроила у себя Всеуральскую ярмарку. Место, которое вы видите на снимке, это самый центр города. Фотограф стоит в современном Банковском переулке и направляет свою камеру в сторону современной улицы 8 Марта. Тогда это место называлось Главной торговой площадью. Здесь было множество самых разных лавок. Справа возвышаются купола храма Большой Златоуст, что и сейчас стоит на пересечении улиц 8 Марта и Малышева. Здание слева позади карусели это гостиница «Ярмарком».

Всеуральская ярмарка начала 1928 года. Снимок сделан в Банковском переулке. Взгляд камеры направлен на современную улицу 8 Марта. Фото: Государственный архив Свердловской области

А теперь это же самое место с этого же самого ракурса выглядит вот так. Народных гуляний тут уже не проводится. Здание гостиницы с годами превратилось больницу - теперь тут работает Институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина. А храм Большой Златоуст с этого ракурса и вовсе больше не увидеть - он сокрыт за появившимся зданием по адресу Банковский переулок, 9. Ну и деревья, конечно, выросли тут большие.

То же место спустя 94 года. Здание слева - Институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОРОДСКОЙ ПРУД

Сейчас каждый знает, что выходить на лед Городского пруда - большой риск. А 100 лет назад об этом особо никто не задумывался. Сотни людей устраивали зимние гуляния в праздник прямо на льду. Более того, здесь возводились даже павильоны и огромная горка, к которой всегда была длинная очередь из желающих прокатиться. Этот снимок сделан около века назад на льду Городского пруда.

На другом берегу мы видим дома построенные вдоль Тарасовской набережной - так раньше называли часть современной улицы Горького. В те времена она считалась одной из самых популярных у зажиточной части городского населения. Тут строили особняки купцы. Белое здание справа от ската горки это Уральская золотосплавочная химическая лаборатория. Сейчас это дома на Первомайской 1 и Горького, 15. А выше них усадьба Харитонова-Расторгуева и башня Вознесенской церкви.

Этот снимок был сделан еще до Октябрьской революции на Городском пруду Екатеринбурга. В те времена здесь зимой строили горки и павильоны для народных гуляний. Фото: Государственный архив Свердловской области

Сейчас на льду, понятно, уже никто не празднует - небезопасно. Ну а другой берег реки выглядит вот так. Новые дома, новые деревья. В центре как раз видны ветшающие стены старинной золотосплавочной лаборатории.

Спустя век многие здания на противоположном берегу со старого фотоснимка сохранились, но выглядят теперь иначе. Да и деревья подросли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА

Этот снимок сделан уже в советские годы. У нас был отдельный материал о том, как менялся ледовый городок. Рекомендуем вам посмотреть его тоже. А тут предлагаем просто взглянуть на одно и то же место с разницей в десятки лет. В советские годы снежный городок выглядел вот так.

Площадь 1905 года в советские годы в эпоху, когда вместо ледового городка строили снежный. Фото: Государственный архив Свердловской области

А вот то же место, но уже в наше время. Год 2022-й. Пожалуй, главное отличие - елка теперь искусственная и очень высокая. Да и домов на заднем плане стало больше. Появилось здание управления Екатеринбургского метрополитена, например. Да и сам городок на площади сделан уже изо льда.

Площадь 1905 года образца года 2022-го. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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