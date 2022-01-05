Самолет ударился о землю и перелетел через Исеть: как 72 года назад под Свердловском упал Ли-2, который вез тонну почты

Ли-2 в СССР выпускались с 1941 по 1953 годы. Фото: Александр ШОГИН/ТАСС

Многие знают об авиакатастрофе, случившейся 7 января 1950 года. В тот день, когда люди уже закончили отмечать Новый год, под Свердловском упал военный самолет Ли-2. Трагедия эта осталась в истории, так как при крушении погибла хоккейная команда ВВС, за спортивными успехами которой следил Василий Сталин, сын Иосифа Сталина, командовавший на тот момент ВВС Московского военного округа. Команда в тот день отправлялась на игру в Челябинск. Член команды, которому тогда посчастливилось не попасть на роковой рейс, позже вспоминал те события:

- Нас позвали к Сталину, который усадил нас и сказал: «Ребята, несчастье. Команда разбилась. Вам надо собраться и поездом ехать в Челябинск на игру». Мы сели и поехали. В Челябинск, потом в Свердловск и так далее… И никто нас не спрашивал, что мы чувствуем, трясет нас или нет…

Но мало кто знает, что ровно за год до этой трагедии, в Свердловске произошла похожая авиакатастрофа с таким же самолетом Ли-2. Только случилась она не после Нового года, а непосредственно перед ним. 30 декабря 1949 года под Свердловском разбился самолет, летевший из Москвы во Владивосток.

Авиакатастрофа под Свердловском произошла 30 декабря 1949 года. Фото: Александр ШОГИН/ТАСС

Новостей об этом событии в советских газетах не найти. Тогда журналисты о подобных катастрофах еще не писали. Но информация о ней сохранилась в фондах Российского государственного архива экономики.

Людей на том самолете было немного – экипаж из пяти человек, да один пассажир. Самолет перевозил почту.

- На борту находилось 950 килограммов почты и 80 килограммов груза, а также служебный пассажир – пилот гражданского воздушного флота, - приводят данные архива РГАЭ на сайте airdisaster.ru.

В Свердловске команда самолета сделала остановку, чтобы отдохнуть. Им выделили место в соседнем с аэропортом профилактории. Вернулся в кабину самолета экипаж 30 декабря рано утром. В 05.25 воздушное судно взлетело.

В тот день в Свердловске шел слабый снег. После взлета диспетчер по радиостанции сказал экипажу сделать «контрольный левый круг» (важный маневр для отработки взлета и захода на посадку, - Прим. Ред.). Но экипаж на это ничего не ответил, а позже попросил разрешения лечь на курс, что диспетчер сразу же запретил и снова приказал сделать левый круг. Но экипаж на это ничего отвечать не стал.

- Примерно в 05.30 трое очевидцев наблюдали полет самолета с большим правым разворотом и креном с резким снижением и его падение на реке Исеть в 8,5 км юго-восточнее аэропорта, - сообщается на airdisaster.ru

При падении, самолет коснулся земли правым крылом, после чего ударился об нее носом. Это разрушило кабину. От самолета отвалился правый мотор с винтом. Затем воздушное судно пересекло реку и рухнуло на другом берегу. Прибывшие к месту крушения экстренные службы увезли в больницу командира экипажа и двух бортрадистов – инструктора и его стажера. Первые двое были госпитализированы с тяжелыми ранами. Стажер отделался легкими. Все остальные люди, бывшие на борту, погибли – пассажир, второй пилот и бортмеханик. Пожара тогда не случилось. Позже расследование пришло к выводу, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа при наборе высоты.

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