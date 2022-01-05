В Екатеринбурге умер бывший кремлевский шеф-повар, готовивший для Леонида Брежнева и Ричарда Никсона

Виктор Беляев проработал в Кремле 30 лет. Фото: dreamchef.ru

В Екатеринбурге на 65-м году жизни скончался знаменитый российский шеф-повар Виктор Беляев, возглавлявший Национальную ассоциацию кулинаров России.

- Это невосполнимая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким. Скорбим всем профессиональным сообществом, - рассказал вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев на странице Facebook.

Об утрате также сообщили и в российской Национальной ассоциации кулинаров:

- Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром. С его именем связываются самые громкие кулинарные мероприятия, он был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу. И сегодня все кулинары России скорбят о том, что мы потеряли поистине великого человека!

Виктор Беляев и бывший президент США Ричард Никсон.

Виктор Беляев известен тем, что возглавлял комбинат питания «Кремлевский», куда изначально пришел работать простым поваром.

- По объявлению, конечно, туда не набирают. Мы попадали чисто случайно или по знакомству. Я лично попал чисто случайно, потому что работал в «Праге», - рассказывал «Комсомолке» Виктор Беляев. - Была такая система: в лучших ресторанах были аттестованные повара и официанты с метрдотелями - так называемая спецгруппа Кремля. И вот они приезжали на крупные мероприятия, которые проводились в Кремле.

В Кремле он проработал 30 лет, готовя для первых лиц государства. Например, его блюдами наслаждался Леонид Ильич Брежнев.

- Леонид Ильич был в еде очень прост: яичные блюда, творожное, жареный хлебушек, мед, варенье, чай, - рассказывал «Комсомолке» Виктор Беляев. - Все наши руководители тогда любили пить из стаканов с красивыми серебряными подстаканниками - мы их называли «вагонные».

Также Виктор Беляев готовил угощения в Кремле, когда главой государства стал уже Владимир Путин. В этот период, по словам повара, на кремлевской кухне вернулись к русской классической кулинарной традиции — помимо модных европейских блюд, оформленных в канапе, вновь стали подавать селедочку и холодец.

Виктор Беляев также готовил для высокопоставленных иностранных гостей, например Ричарда Никсона и Маргарет Тэтчер.

- Я Никсона кормил. В марте 87-го года. Он тогда уже не работал президентом США, но был посредником на переговорах по сокращению вооружений и приехал в Москву, - рассказывал «Комсомолке» знаменитый шеф-повар. - Мы приготовили телятину, 15 закусок. И вот Никсон вошел в столовую, и мы ждем, когда нести горячее. Уже прошло 40 - 50 минут. А потом Никсон открыл железную дверь, пришел на кухню и спросил, кто шеф. Лично пришел поблагодарить. Для нас это было действительно поднятием «железного занавеса».

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