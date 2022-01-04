Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 января 2022 14:30

«Это нормально»: Илья Варламов вступился за екатеринбургского школьника в костюме Красной Шапочки

Блогер считает, что критикуют ребенка зря
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Илья Варламов заступился за ребенка, которого стали травить в Сети

Илья Варламов заступился за ребенка, которого стали травить в Сети

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный блогер Илья Варламов заступился за екатеринбургского школьника, который переоделся в костюм Красной Шапочки для конкурса среди учеников Гимназии №2. После этого фото мальчика в юбке и колготках разлетелось по интернету, вызвав массу противоречивых отзывов.

Илью Варламова возмутила реакция многих пользователей интернета.

- Почему переодевание считают пропагандой содомии. Если вы видите мужчину в женской одежде, то поменяется сексуальная ориентация? Это нормально, сходи к врачу, зачем другого человека доставать? – возмутился Илья Варламов на видео.

После публикации запись удалили из Instagram. Фото: скриншот

После публикации запись удалили из Instagram. Фото: скриншот

По словам блогера, в пионерских лагерях в советское время было абсолютно нормальным меняться одеждой, также не ничего плохого в том, когда переодеваются в одежду для другого пола в театрах.

Скандал произошел в декабре 2021 года. После обвинений в адрес мальчика, его родителей и педагогического состава Гимназии №2 в Екатеринбурге, фото было удалено со страницы конкурса в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одна беда – девочку зовут Павел: в Екатеринбурге пятиклассник выиграл новогодний конкурс в образе Красной Шапочки. В департаменте образования открестились от случившегося (подробнее)

Общество: ПЕДСОВЕТ