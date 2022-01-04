В Екатеринбурге полсотни пожарных тушат автосервис с машинами

Огонь распространился на площади в 400 "квадратов". Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в 7:30 утра 4 января в переулке Выездном загорелся крупный автосервис. Огонь в считанные минуты распространился на площади в 400 квадратных метров. В здании вспыхнули технологическое оборудование мастерской и автомобили.

На месте ЧП работают больше полусотни пожарных. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Огнеборцы оперативно вынесли из здания автосервиса семь газовых баллонов, предотвратив возможный взрыв. Тушение пожара осложнилось неисправными пожарными гидрантами.

Пожар тушат при помощи 17 единиц спасательной техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

- На месте ЧП работают 55 человек личного состава и 17 единиц техники. Огнеборцы смогли не допустить распространение огня на соседние строения, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожарные гидранты в автосервисе не работали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Открытое горение удалось локализовать в 8:23, ликвидировали его в 9:06. После этого пожарные начали проливку и разбор сгоревших конструкций.

В здании сервиса находились семь газовых баллонов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

По предварительным данным, никто из людей в огне не пострадал.