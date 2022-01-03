Лезут через ограждения: на входе в Ледовый городок-2022 в Екатеринбурге скопились огромные очереди

Дети и взрослые стоят в гигантских очередях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжаются новогодние гуляния. Благо, погода «шепчет». Так, днем, 3 января температура воздуха составляла от -5 до -8 градусов. А легкий снежок создавал атмосферу праздников.

В прошлом году из-за пандемии горок не было. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге этой зимой есть две точки притяжения горожан. Первая – это ЦПКиО им. Маяковского. В этом году в парке помимо катка, построили гигантскую «Царь-горку». Желающие прокатится на сооружении, высотой с пятиэтажный дом готовы стоять в очереди от 40 минут до часа. И это притом, что вход на горку платный – один спуск 100 рублей.

Здесь можно полюбоваться на шикарный ледовый замок, погулять по Рождественской ярмарке, поводить хоровод у 50-метровой елки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторая точка притяжения – это Ледовый городок на Площади 1905 года. Нынче тема праздничного городка «Новогоднее царство, Тридевятое государство». Здесь можно полюбоваться на шикарный ледовый замок, погулять по Рождественской ярмарке, поводить хоровод у 50-метровой елки (это, кстати, одна из самых больших искусственных елок в России, выше только в Красноярске – 55 метров - Прим. Ред.). Хотя на счет последнего пункта есть определенные сомнения. Желающих так много, что в городке не протолкнуться.

- Да здесь настоящая давка. Ещё не сделали проход в Ледовый городок с улицы Ленина, поэтому и взрослые и дети лезут через ограждение, - рассказывает «КП»-Екатеринбург житель города Алексей.

Взрослые и дети лезут через ограждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети и взрослые вынуждены выстраиваться в большие очереди, чтобы прокатиться с горок.

Напомним, в прошлом году на Площади 1905 года был ледовый городок без горок. Это решение было принято, чтобы хоть как-то снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. В 2022 году чтобы попасть в ледовое царство не нужен QR-код .

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