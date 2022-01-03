График работы пунктов вакцинации в Свердловской области в новогодние праздники с 3 по 9 января 2022 года

Сделать прививку можно в мобильных пунктах или поликлиниках города и области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области на 3 января 2022 года зарегистрировано 445 новых случаев заражения COVID-19.Оперативный штаб Свердловской области порекомендовал жителям пройти вакцинацию на новогодних праздниках. Сделать прививку от коронавируса можно в мобильных пунктах или поликлиниках города и области.

Публикуем список мест, где вы можете поставить прививку.

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТРЦ «Гринвич», улица 8 марта, 46 – с 3 по 9 января с 10:00 до 14:00.

ТЦ «МЕГА», улица Металлургов, 87 – с с 3 по 9 января с 12:00 до 18:00.

ТРЦ «VEER Mall», проспект Космонавтов, 108 Д – с 3 по 9 января с 14:00 до 18:00.

ТРК «Глобус», улица Щербакова, 4 – 8 января с 10:00 до 14:00.

ТЦ «ОМЕГА», проспект Космонавтов, 41 – с 3 по 9 января с 10:00 до 14:00.

ТЦ «Дирижабль», улица Академика Шварца, 17 – с 3 по 9 января с 10:00 до 14:00.

ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50 – с 3 по 9 января с 10:00 до 14:00.

Гипермаркет «Сима-Ленд», улица Черняховского 86/12, 1 этаж - с 3 по 9 января с 10:00 до 14:00.

Сделать прививку от коронавируса можно в мобильных пунктах или поликлиниках города и области. Фото: скриншот.

Жилой комплекс, улица Мехренцева, 38 офис , 1 этаж – с 3 по 9 января с 10:00 до 14:00.

Аэропорт Кольцово, площадь Бахчиванджи, 1 терминал, внутренних авиалиний, 1этаж, здравпункт, - с 3 января по 9 января с 10:00 до 14:00.

Желающие поставить себе прививку должны иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. А также прививочный сертификат.

Оперативный штаб Свердловской области порекомендовал жителям пройти вакцинацию на новогодних праздниках. Фото: скриншот.

Также ознакомиться с оперативным ежедневным графиком работы пунктов вакцинации можно на сайте.

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