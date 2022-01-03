В современном обществе хорошо могут зарабатывать не только сотрудники банков, но и люди простых рабочих специальностей Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Более 10 000 вакансий сейчас предлагают компании Екатеринбурга. Если посмотреть на среднюю заработную плату, то она составит 37 500 рублей. Но есть предложения с заработками и в три-четыре раза выше. Вместе с Авито Работа «Комсомолка» составила Топ-5 самых высокооплачиваемых профессии по данным декабря 2021 года.

Врач-косметолог, от 150 000 рублей

На место в клинике аппаратной косметологии и сдельную оплату от 150 тысяч может рассчитывать врач с опытом не менее пяти лет. Им должна быть пройдена ординатура по специальности «Косметология» или «Дерматовенерология» и освоены навыки контурной пластики, ботулино- и мезотерапии, биоревитализации и т д. Кроме современной техники и удобных кабинетов врач-косметолог получит возможность повышать квалификацию и обучаться новым методикам за счёт работодателя.

Директор розничной сети, от 150 000 рублей

Этому топ-менеджеру поручат руководить сетью из 40 фирменных продуктовых магазинов. В его задачи будет входить оперативное управление и обеспечение бесперебойной работы всей системы, формирование эффективной команды, обучение и контроль сотрудников, планирование и отчётность. Поэтому от него требуется стаж работы на аналогичной должности, в крупных федеральных или региональных компаниях, а также умение достигать поставленных целей.

Программист 1С, от 130 000 рублей

Одна из дорожно-строительных компаний столицы Урала приглашает к себе программиста, который займётся доработкой ПО на базе платформы 1С и поддержкой пользователей. От кандидата ждут опыта работы с CRM Битрикс, web и http сервисами, языками SQL и T-SQL, умения разбираться в чужом коде и других навыков. В свою очередь, предприятие готово предоставить специалисту комфортное рабочее место, служебный транспорт от метро и выслушать его пожелания о размере заработной платы.

Сейчас на рынке Екатеринбурга более 10 000 различных вакансий Фото: Евгения ГУСЕВА

Риелтор загородной недвижимости, от 120 000 рублей

Ежемесячный доход агента по продаже недвижимости зависит от числа заключённых им сделок купли-продажи. На уровне зарплаты сказываются также опыт специалиста, его активность и заинтересованность. Риелтор сможет трудиться по свободному графику в современном офисе, где ему предоставят базу данных объектов и клиентов, юридическую и рекламную поддержку. Чтобы взаимодействовать с застройщиками и продавцами, презентовать покупателям дома и квартиры, ему обязательно нужно собственное авто.

Монтажник-универсал, от 100 000 рублей

На сдельную зарплату от 100 до 160 тысяч может претендовать мастер с опытом по монтажу пластиковых окон, обшивке балконов, подключению тёплых полов, устройству освещения, сборке мебели, словом, настоящий мастер на все руки. Компания, разместившая вакансию, обещает обеспечить специалиста работой на несколько месяцев вперёд и возможностью карьерного роста. Мастеру понадобится автомобиль, чтобы быстрее добираться к заказчикам, а доставлять туда стройматериалы будет специальная бригада.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эксперты «Авито Работа» советуют жителям Урала при поиске трудоустройства изучать отзывы других сотрудников, сравнивать описание обязанностей и уровень зарплат на аналогичных должностях, обращать внимание на аккаунт, разместивший объявление.