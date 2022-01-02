Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2022 16:42

Малышка из глубинки стала самой красивой девочкой России: семье помогали «Уральские пельмени»

Мария Плохих заняла первое место в своей категории благодаря клипу на песню Amore Море, Goodbye
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: предоставлено героями публикации

Фото: предоставлено героями публикации

Пятилетняя Мария Плохих из Кушвы заняла первое месте в конкурсе «Самая красивая девочка России». По условиям конкурса, профессиональное жюри, состоящее из директоров модельных агентств, выбирают победительниц, из девочек прошедших в полуфинал. Чтобы попасть в полуфинал у участниц было два пути - путем сбора голосов, или участие в экспресс конкурсах.

Маша стала лучшей в своей возрастной категории благодаря клипу на песню Amore Море, Goodbye. С ним ей помогли родственники и участники шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов и Роман Постовалов.

Маша с мамой Анастасией. Фото: предоставлено героями публикации

Маша с мамой Анастасией. Фото: предоставлено героями публикации

Раньше занимала пост инспектора безопасности в тагильской женской колонии ИК-6.Наибольшую поддержку девочке оказала мама. Лейтенант внутренней службы ФСИН Анастасия Плохих служит в Кушвинском межмуниципальном филиале Уголовно-исполнительной инспекции.

- Мы выбрали именно участие в экспресс конкурсах. Задания для пятилетней Маши были довольно сложные, мы снимали видео «Реклама конкурса», снимали клип на песню Amore Море, Goodbye, а также снимали видео «Группа поддержки», - рассказывает Анастасия Плохих.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ