Фото: предоставлено героями публикации

Пятилетняя Мария Плохих из Кушвы заняла первое месте в конкурсе «Самая красивая девочка России». По условиям конкурса, профессиональное жюри, состоящее из директоров модельных агентств, выбирают победительниц, из девочек прошедших в полуфинал. Чтобы попасть в полуфинал у участниц было два пути - путем сбора голосов, или участие в экспресс конкурсах.

Маша стала лучшей в своей возрастной категории благодаря клипу на песню Amore Море, Goodbye. С ним ей помогли родственники и участники шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов и Роман Постовалов.

Маша с мамой Анастасией. Фото: предоставлено героями публикации

Раньше занимала пост инспектора безопасности в тагильской женской колонии ИК-6.Наибольшую поддержку девочке оказала мама. Лейтенант внутренней службы ФСИН Анастасия Плохих служит в Кушвинском межмуниципальном филиале Уголовно-исполнительной инспекции.

- Мы выбрали именно участие в экспресс конкурсах. Задания для пятилетней Маши были довольно сложные, мы снимали видео «Реклама конкурса», снимали клип на песню Amore Море, Goodbye, а также снимали видео «Группа поддержки», - рассказывает Анастасия Плохих.