В Березовском водитель вырвал дверь подъезда

Соседи не оценили такое решение проблемы и теперь требуют восстановить дверь. Фото: скриншот

Необычная ситуация произошла в Березовском, где жителю многоэтажки пришлось при помощи троса вырывать дверь подъезда. В ночь на 2 января женщина на Mitsubishi Pagero перепутала педали и протаранила вход в подъезд. Дверь деформировалась, от чего жители не могли попасть внутрь.

Неравнодушный очевидец сел за руль и сдернул дверь.

- Личность данного водителя в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции для того, чтобы его опросить и принять обоснованное решение. В дорожной аварии люди не пострадали, женщина была трезва, - сообщили в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Жители дома № 25 по улице Гагарина сняли все на видео. В социальных сетях поступок уральца вызывал шквал критики и насмешек, а соседи автоледи теперь требуют восстановить дверь подъезда.

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