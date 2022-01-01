Екатеринбуржец с двумя детьми попал в ДТП: машина улетела в кювет, а виновник скрылся

По словам уральца, дорога в тот день была нечищеная и без реагента Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга Иван Бобрышев вместе с двумя детьми в салоне Lada попал 31 декабря в аварию. Легковушка улетела в кювет и врезалась в столб. Виновником ДТП уралец считает синий Renault Logan, который, по его мнению, нагло перестраивался. О произошедшем мужчина рассказал «КП-Екатеринбург».

- Я ехал по ЕКАДу по правому ряду. Из левого ряда начал перестраиваться в мою полосу синий Renault Logan. Он поджал меня в левое переднее колесо. Я притормозил, начал бибикать. Он или она это проигнорировал. Опять начал перестраиваться, перестраиваться. Я дал по тормозам. Ушел чуть-чуть правее, чтобы избежать аварии. Он опять на меня перестраивается, я по тормозам и автомобиль уходит в занос, - вспоминает Бобрышев.

Правое колесо его Lada наехало на гололед. Легковушку начало крутить и выбросило с дороги в кювет. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

Он подчеркнул, что Renault перестраивался, не включив «поворотники». По словам екатеринбуржца, дорога в тот день была нечищеная и без реагента. Правое колесо его Lada наехало на гололед. Легковушку начало крутить и выбросило с дороги в кювет. По канаве автомобиль пролетел 30 метров и врезался в столб.

- Ехал в потоке, сзади не остановились, просто объехали и дальше поехали. Может у кого-то там был видеорегистратор. Я сейчас пытаюсь найти запись, чтобы предоставить ее в суде. Свидетели аварии есть - два человека, - рассказал «КП-Екатеринбург» Бобрышев.

Двое детей 9 и 13 лет, которые были в салоне, получили ушибы от ремней безопасности. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

Екатеринбуржец подчеркнул, что получил в аварии ушибы и ссадины. А двое детей 9 и 13 лет, которые были в салоне, получили ушибы от ремней безопасности. Бобрышев вызвал на место Госавтоинспекцию. На момент публикации комментарий городского ГИБДД получить не удалось.

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