В Екатеринбурге новорожденных выписывают в костюмах Дедов Морозов

На малышей надевают красные колпачки, а поверх конверта прикрепляют большой новогодний носок, который обычно предназначается для подарков. Фото: ЕКПЦ в Instagram
В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре (ЕКПЦ) новорожденных малышей выписывают в костюмах Дедов Морозов. Об этом говорится на странице в Instagram медицинского учреждения.
- Начиная с 31 декабря, малышей отправляют домой в новогодних костюмах, - рассказали сотрудники центра.
В 2022 году праздничная выписка проходит в двух акушерских стационарах городского перинатального центра. Фото: ЕКПЦ в Instagram
В 2022 году праздничная выписка проходит в акушерских стационарах ЕКПЦ на улице Комвузовская, 3 и Дагестанской, 3. На малышей надевают красные колпачки с белой бомбошкой, а поверх конверта прикрепляют большой новогодний носок, который обычно предназначается для подарков.
В ЕКПЦ подчеркнули, что им удалось удивить и порадовать родителей. Фото: ЕКПЦ в Instagram
- Накануне нового 2022 года и в его первые дни свои «главные подарки» в новогодних нарядах получат более 100 семей, - отметили в городском перинатальном центре.
В ЕКПЦ подчеркнули, что им удалось удивить и порадовать родителей.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о первом родившемся в 2022 году ребенке в главном региональном роддоме. Им стал мальчик, появившийся на свет 1 января в 00:45. Его вес составляет 3 070 грамм, а рост - 52 сантиметра. Семья ребенка живет в Екатеринбурге. Новорожденный стал их первенцем. Имя малышу родители пока не выбрали.
В Свердловском областном перинатальном центре за 2021 год родились шесть тысяч малышей. Эта цифра является рекордом десятилетия.
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