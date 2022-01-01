Евгений Ройзман и 300 екатеринбуржцев начали год с забега по Плотинке

Экс-глава заявил, что рад сложившейся традиции начинать год со спорта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и около 300 горожан начали 2022 год с забега по Плотинке. Точкой старта стала ротонда на городской набережной. Забег начался в 12:00, об этом «КП-Екатеринбург» рассказал экс-глава города.
Колонна екатеринбуржцев во главе с Ройзманом добежала до «Динамо», затем до Макаровского моста, обратно и до «Ельцин Центра». Всего горожане преодолели пять километров.
- Этот забег 1 января – традиционный. В этом году он проводился уже шестой раз. Называется он «Екатеринбург, начнем год красиво». Всегда много людей приходят, некоторые даже с детьми. Будем продолжать эту традицию. Она прижилась, и сегодня полная Плотинка народа бегала, - рассказал «КП-Екатеринбург» Ройзман.
Он отметил, что сегодня на Плотинке забег устроили различные спортивные сообщества. Например, в девять утра бегал parkrun. Одновременно с бывшим мэром и горожанами еще бежал I Love Running. И после забега Ройзмана прошел марафон.
- Мне очень приятно, что я открыл традицию бегать по Плотинке, - заключил бывший глава Екатеринбурга.
В конце забега Ройзман вместе с горожанами пошел пить чай с пирогами в «Ельцин Центр».
Ранее Евгений Ройзман выставил на продажу триптих Виталия Воловича «Страх и отчаяние в Третьей империи» за миллион рублей. Деньги вырученные за него пойдут на лекарство для трехлетнего Марка Угрехелидзе со СМА (спинально-мышечной атрофией). Мальчику нужен укол «Золгенсма», который стоит больше 150 миллионов рублей, чтобы остановить страшную болезнь.
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