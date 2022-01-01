Жители Нижнего Тагила в новогоднюю ночь взломали ворота парка, чтобы попасть к елке

Сторож предупреждал горожан, что заходить на территорию нельзя. Фото: паблик «Дворец культуры имени И.В.Окунева» «ВКонтакте» / Руслан Фазлиев

В ночь с 31 декабря на 1 января в Нижнем Тагиле ворота в парк имени Окунева, где стояла нарядная елка, были закрыты. Однако это не остановило отмечающих Новый год. Неизвестный молодой человек вскрыл замок, чтобы попасть к зеленой красавице.

- Мы живем восемь лет на улице Окунева и каждый год с ребенком ходим на елку ночью. И в 2022 году мы вышли в 01:00 прогуляться возле нашей красавицы елочки и увидели, что ворота закрыты. Какой-то парень не выдержал и вскрыл замок, выбросив его в сугроб, - рассказала местная жительница Александра паблику «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ» «ВКонтакте».

По словам тагильчанки, вскоре вышел охранник ДК им. Окунева. Он заявил, что заходить на территорию нельзя и пригрозил вызвать еще охрану. Александра с дочкой не стали заходить в парк и пошли домой. Позже местная жительница увидела, что к воротам подъехала машина.

- Выгнать уже никого не смогли, так как народу много прошло за это время. Многие были и не в курсе о том, что парк вскрыли, - добавила тагильчанка.

Александра отметила, что ее дочь очень расстроилась из-за того, что не смогла попасть к елке. В ГУ МВД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» не смогли прокомментировать ситуацию. Там отметили, что не видят ничего криминального в этой истории.

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