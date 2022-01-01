В новогоднюю ночь на Урале загорелись пять жилых домов, дача, баня и машина

Один из домов полностью сгорел. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Для некоторых жителей свердловской области встреча Нового года обернулась пожаром. В ночь с 31 декабря на 1 января на Урале загорелись пять жилых домов, дача и баня. Также сгорела машина, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В 22:32 спасателям поступило сообщение о возгорании в Талицком городском округе. На улице Леспромхоза огонь охватил 64 квадратных метра. От стихии пострадали деревянные надворные постройки. Также сгорела машина Ford. На месте работали семь пожарных и две единицы спецтехники. Открытое горение удалось потушить к 22:45.

В Талицком городском округе огонь повредил деревянные надворные постройки и уничтожил машину. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Когда в Талицком ГО закончили тушить пожар, поступила информация о возгорании в поселке Атиг Нижнесергинского муниципального района. Там загорелась баня на улице Карла Маркса. Огонь охватил 36 квадратных метров. Он повредил стены и кровлю. Пожар тушили семь человек и две спецмашины. Открытое горение ликвидировали. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:24.

Вскоре в 23:33 пожарные узнали о возгорании в поселке Сарга Шалинского городского округа. На улице Привокзальная на площади 100 квадратных метров сгорел частный жилой дом. Его тушили семь человек и две единицы техники. В 00:37 открытое горение ликвидировали.

В поселке Сарга сгорел частный жилой дом. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

После боя курантов и праздничной речи президента России, в 01:40 спасатели получили сообщение о пожаре в поселке Пастушный Шалинского городского округа. Возгорание произошло в частном двухквартирном доме на улице Ленина. Огнь охватил 20 квадратных метров и повреди стены, потолок и домашнее имущество. Со стихией боролись шесть человек и две единицы спецтехники. В 02:12 спасатели ликвидировали открытое горение.

Около двух часов ночи пожарные выехали в коллективный сад в Верхней Салде. Там на улице Клубничная загорелась дача. На площади в 15 квадратных метров сгорели кровля, перекрытие, и имущество. Огонь тушили восемь человек и две спецмашины. В 02:19 спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

В Нижнем Тагиле с 31 декабря на 1 января произошло сразу два пожара. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Также в новогоднюю ночь сразу два пожара произошли в Нижнем Тагиле. О первом возгорании в поселке Уралец на улице Клубная спасатели узнали в 02:11. Пожар начался в частном двухквартирном доме. На площади 27 квадратных метров огонь повредил стены, кровлю и перекрытие. В тушении пожара участвовали 10 человек и две спецмашины. В 02:24 открытое горение ликвидировали.

Второе возгорание произошло на улице Энтузиастов. Пожарные узнали о нем в 02:21. Там на четвертом этаже пятиэтажки жилого дома загорелась квартира. Огонь повредил домашнее имущество на пяти квадратных метрах. До прибытия спасателей из дома по лестничным маршам эвакуировали 10 взрослых. Пожар тушили девять человек и три единицы спецтехники. В 02:32 открытое горение было ликвидировано.

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