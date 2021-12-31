Певец исполнил свои самые главные хиты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Григорий Лепс приехал в Екатеринбург, чтобы выступить в «Сима-Ленде» и поздравить сотрудников с наступающим Новым годом. Об этом российский певец рассказал своим подписчикам в instagram.

Фото: instagram Григория Лепса

- Поздравили с наступающим Новым годом компанию «Сима-Ленд» и лично Андрея Симановского, - написал в посте Лепс.

Во время выступления он исполнил свои главные композиции, в том числе и хиты «Я счастливый» и «Рюмка водки». Музыканту подпевали тысячи зрителей концерта.

Фото: instagram Григория Лепса

Кстати, в марте 2021 года Григорий Лепс выступал в «Сима-Ленде» вместе с Александром Маршаллом.

Тогда в уральской компании проходил концерт в честь волонтеров, которые участвовали в акции #МыВместе. Церемонию приурочили к годовщине начала работы добровольцев, которые помогали людям во время пандемии коронавируса. Также поводом для праздника стала дата воссоединения Крыма с Россией.

20 декабря певец развелся со своей женой после 20 лет брака. Фото: instagram Григория Лепса

Напоминаем, что совсем недавно певец развелся со своей второй женой Анной Шаплыковой. Супруги прожили вместе 20 лет семейной жизни.

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