Рейс переносят по решению авиакомпании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово пассажиры больше суток не могут вылететь в Анталью. Рейс авиакомпании AZUR AIR ZF 9695 был запланирован на 6:30 утра 30 декабря. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте аэропорта. После этого его несколько раз переносили и сейчас ожидаемое время вылета указано - 11:30 31 декабря. Пассажиры написали обращение с жалобой в транспортную прокуратуру.

Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

В транспортной прокуратуре сообщили, что по поручению Уральского транспортного прокурора в Кольцово организована мобильная приемная.

- 30 декабря 2021 года в аэропорту Екатеринбурга произошла задержка рейса ZF-9695 по маршруту Екатеринбург-Анталья авиакомпании «Азур Эйр». Воздушное судно Боинг 777. На рейс было зарегистрировано 243 пассажира, среди них 55 детей. Причина задержки: решение авиакомпании, - сообщили в пресс-службе транспортной компании.

В аэропорт прибыли сотрудники транспортной прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорт Кольцово выехал транспортный прокурор и организовал приемную граждан. Он дал пассажирам разъяснения требований воздушного законодательства и о защите прав потребителей, а также коллективное обращение, за рассмотрением которого установлен контроль.

Сотрудники прокуратуры будут находиться в аэропорту до прибытия воздушного судна и посадки пассажиров на борт. Ими организована прокурорская проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям должностных лиц авиакомпании и приняты меры реагирования.

В пресс-службе «Кольцово» подтвердили, что рейс задерживается по решению авиакомпании.

- С пассажирами работают представители авиаперевозчика, - сообщили в пресс-службе.

Напоминаем, что совсем недавно пассажиры из Египта больше шести часов не могли получить свой багаж, который в итоге им доставили поврежденным.

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