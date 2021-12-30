На Урале разыскиваемый 25 лет насильник, убивший мать с двумя девочками, избежал пожизненного наказания

Трагедия произошла в январе 1996 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудили мужчину, который 26 лет назад убил свою знакомую и ее дочерей. Трагедия произошла в январе 1996 года, тогда Альберт Ханов пришел в гости к своей подруге, по неизвестной причине он избил ее и утопил в ванной. После этого изверга уже было не остановить.

Он вошел в комнату, где спала 16-летняя подруга дочери убитой, изнасиловал ее и задушил, тоже самое он сделал и с 13-летней девочкой, которая также находилась в квартире.

При этом срок давности за изнасилование уже вышел Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В 2020 году в том числе благодаря развитию криминалистики, органами следствия был проверен генетический профиль, установленный в изъятых в 1996 году биологических материалах. При проверке по федеральной базе данных геномной информации установлено совпадение с генетическим профилем Ханова, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге мужчину обвинили по статье «Умышленное убийство, с целью скрыть другое преступление, облегчить его совершение, сопряженное с изнасилованием». При этом срок давности за изнасилование уже вышел, поэтому его приговорили к 22 годам строгого режима.