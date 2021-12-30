Более ста уральских школьников обучились проектированию в рамках «Приоритета 2030»

Фото: пресс-служба УИУ - РАНХиГС

В двух загородных детских лагерях Свердловской области в конце декабря завершилось обучение школьников разработке проектов развития родных городов, поселков и сел. Проектные смены для более чем сотни учащихся 8-10 классов школ городских округов Асбест, Сухой Лог и Богданович организовал Уральский институт управления – филиал РАНХиГС в рамках реализации федерального грантового проекта Минобрнауки России «Приоритет-2030».

В образовательной программе были задействованы преподаватели, аспиранты и эксперты-практики института, а также лучшие студенты-наставники. Помощь в отборе школьников, экспертную и организационную поддержку проекту оказали органы власти муниципальных образований.

Фото: пресс-служба УИУ - РАНХиГС

- Для нас очень важно привлечь молодых людей к поиску способов решения ключевых «болей» муниципального образования, мы рады сотрудничать с филиалом РАНХиГС по организации детско-взрослых проектных групп и настроены на долгосрочное стратегическое сотрудничество, - говорит глава городского округа Богданович Павел Мартьянов. Он лично как эксперт участвовал в защите детских проектов.

По словам одного из менторов проектных смен, директора центра по работе с абитуриентами и довузовской подготовки Уральского института управления Андрея Сальцева, обучение проектированию запланировано не только для старшеклассников, но и для учителей школ, причем в обоих случаях – в игровом формате:

- Мы не должны допустить того, чтобы дети одни барахтались со своими социальными проектами, они мечтают увидеть результаты, и взрослым нельзя обмануть их в этих ожиданиях – РАНХиГС как вуз обеспечивает образовательную компоненту, экспертизу, консалтинг, широкий набор «мягких навыков», например, командообразования, самопрезентации. А наши партнеры в органах власти, бизнесе, профессиональных общественных объединениях, местных СМИ помогают «сказку сделать былью».

Фото: пресс-служба УИУ - РАНХиГС

Как выяснилось в процессе защиты, проекты ребят сложно назвать «сказочными» - все они опираются на реальные потребности местного населения и отражают подлинные интересы прежде всего молодого поколения.

- Вопреки общепринятому мнению, что молодежь только и мечтает уехать из провинции в большие столицы, хочу сказать, что это не совсем верное понимание наших мотивов: провинциальным детям на самом деле трудно оторваться от родной семьи, друзей, покинуть отчий дом. И если у нас будут возможности для реализации по месту жительства, если нас будут вовлекать в проекты развития родной территории, то мы вряд ли куда-то уедем навсегда, разве только на обучение в институт, - комментирует участница проектной смены, десятиклассница школы № 5 городского округа Богданович Алина Гужева.

Работа в рамках «Приортета-2030» как раз и нацелена на формирование детско-взрослых проектных команд и поддержку молодежных инициатив, организацию системы гражданского самоуправления в решении застарелых проблем местного уровня. Как оказалось, комплексный взгляд на местную жизнь позволяет выявить не только «боли», но и увидеть скрытые возможности для развития. Они плохо видны и почти не описаны, потому что порой местным сообществам не хватает элементарных коммуникационных технологий, страдает маркетинговая составляющая, плохо с ресурсами для продвижения территории. Именно дефицит такого рода попробовали удовлетворить своими идеями ребята из уральских городов. Например, школьники Богдановича проработали «карту туристических сокровищ» родного округа, которая включает и так называемый «Уральский Марс» - место, где когда-то разрабатывали карьерным способом месторождения глины красного цвета. Ландшафт здесь очень напоминает поверхность далекой красной планеты. Так у ребят появился «Марсик» - местный герой, который в процессе виртуального похода по Богдановичу знакомится с неизвестными ранее туристическими объектами и новыми событиями.

Фото: пресс-служба УИУ - РАНХиГС

На пути к «марсианским пейзажам» симпатичный виртуальный герой попадает на фестиваль «марсианской» пиццы и в первый приют для бездомных животных, посещает концерт городских рок-групп и местные предприятия по производству огнеупоров и молочной продукции. Двенадцать детских проектов объединил сквозной образ Марсика. И каждый из них отражает территориальную и историческую специфику родного Богдановича, которую ребята теперь хорошо чувствуют. Это отметили и эксперты. По словам заместителя главы городского округа Богданович Аллы Ковтуновой, власти долго думали, что же сделать с бывшей станцией юннатов, но теперь решение подсказали сами юные горожане: там появится приют для бездомных животных, которых в Богдановиче, к сожалению, становится все больше. Создавать приют будут сами дети – в союзе со взрослыми.

Что же касается туристических маршрутов, то, по словам директора УИУ – филиала РАНХиГС Руслана Долженко, первыми экскурсантами на предприятия Богдановича могут стать студенты института управления. Кроме того, отдельный ознакомительный тур ребята проведут для представителей сферы туризма и гостеприимства. Уже весной на въезде в город Богданович появится информационный баннер с «Картой туристических сокровищ».

А школьники из города Сухой Лог предложили ряд событий, ориентированных на вовлечение молодежи с целью улучшения образа города и его благоустройства. Это и фестиваль граффити по расписыванию уличных фонарей, и чемпионат области по настольным играм, и перепроектирование заброшенного пока «железного парка» для детей младшего возраста.

Участники образовательной смены, приехавшие из Асбеста, в своем масштабном проекте сделали акцент на создание городского центра профориентации – сообщества «юных профессионалов» (будущих медиков, аграриев, учителей, инженеров, управленцев и т. д.) по проектированию городского развития на междисциплинарном уровне – стыке разных профессиональных интересов и задач.

Фото: пресс-служба УИУ - РАНХиГС

Важно отметить, что почти все проекты уральцев касаются какого-либо аспекта ESG-повестки. А в некоторых случаях тема экологии является ключевой, как, например, в проекте асбестовцев по открытию ателье и студии моды на основе собранной у местных жителей одежды секонд-хенд.

В новом году Уральский институт управления продолжит работу по реализации проекта «Приоритет-2030». Круг участников – детей и взрослых – существенно расширится. География - тоже. Новые методологические, управленческие и образовательные наработки будут со временем оформлены в свод кейсов, рекомендаций и оценок.

- Важной задачей для нас является формирование общественного видения процесса развития уральских городов, которые столетиями управлялись по принципу «город-завод» или «моногород», где социальные и управленческие конструкции не отличались разнообразием, а широкое вовлечение горизонтальных связей считалось скорее нонсенсом, чем нормой. Эти пробелы, которые мешают развиваться старопромышленным городам в XXI веке, с его новыми общественными запросами на открытость и диалог, со спецификой поколения Z, мы и пытаемся решить в сотрудничестве с муниципальными властями индустриальной Свердловской области, - говорит директор УИУ – филиала РАНХиГС Руслан Долженко.