В Ивделе полицейские помогли замерзающему на дороге дальнобойщику починить колесо

Это случилось на трассе «Ивдель – граница ХМАО». Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Ивдельские гаишники помогли дальнобойщику не замерзнуть на дороге. Это случилось на трассе «Ивдель – граница ХМАО». Сотрудники заметили, что грузовик «МАН» с прицепом остановился на обочине.

В свою очередь, автоинспекторы решили узнать, почему водитель остановился в пути и как ему можно помочь. Как выяснилось, он вез продукты жителям соседнего региона, но его автомобиль сломался. Вернее, проблема произошла с колесом транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

- Осмотрев тягач, представители МВД пришли к выводу, что нужно устранить неисправность тормозной системы. При помощи имевшихся инструментов инспекторы ДПС помогли водителю решить возникшую проблему на месте, - сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он вез продукты жителям соседнего региона, но его автомобиль сломался. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Кроме того, глава пресс-службы напомнил, что из-за понижения температуры на трассе водители рискуют замерзнуть. Однако, для того, чтобы избежать этой неприятности наджо своевременно проводить техобслуживание автомобиля. К тому же, водитель должен брать с собой теплые вещи, термос, смартфон, а также запастись бензином.

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