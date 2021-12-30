В центре Екатеринбурга неизвестный попытался ограбить «Сбербанк»

Злоумышленнику потребовал наличные и угрожал всех наказать, если не сотрудники выполнят его условия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к отделению «Сбербанка» в центре города съехались машины полиции. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

Отделение банка, о котором идет речь, находится на улице Ленина, 38. В пресс-службе «Сбербанка» по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что неизвестный попытался совершить ограбление.

- Попытка не удалась, деньги не похищены. Пострадавших нет. Банк оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании, - говорится в сообщении.

Тревожный сигнал об инциденте в банке поступил в полицию в 14:54 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «КП-Екатеринбург» попытку ограбления. Он рассказал, что тревожный сигнал поступил в полицию в 14:54 от частного охранного предприятия «Медведь».

- Злоумышленник зашел внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита. После чего незадачливый грабитель, несолоно хлебавши, без добычи, спешно ретировался из банка, - сообщил Горелых.

Он отметил, что ущерб банку не был причинен. Пострадавших нет. Полицейские сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают работников банка и устанавливают очевидцев.

Ущерб банку и людям не был причинен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее, 14 декабря неизвестный ограбил отделение Home Credit Bank. Ему удалось украсть девяти миллионов рублей порядка пяти тысяч долларов и двух тысяч евро.

«КП-Екатеринбург» удалось узнать подробности ограбления банка. Злоумышленник ворвался в банк, когда в помещении уже не было посетителей. Злоумышленник стрелял, но никто из сотрудников не пострадал.

Грабитель действительно мог кого-то ранить, так как от выстрелов в дверях остались отверстия. Кроме того, за поврежденной дверью в момент огня были люди. Также злоумышленник угрожал расправой своим жертвам предметом, похожим на пистолет-ракетницу. На место происшествия выезжали криминалисты и полицейский кинолог со своей овчаркой. Благодаря кинологу и ее собаке полицейские смогли установить, в каком направлении скрылся злоумышленник.