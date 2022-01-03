Год был «богатым» на резонансные преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область всегда «славилась» громкими преступлениями. Вот и минувший год не стал для Среднего Урала исключением. «Комсомолка» вспоминает самые жуткие истории, которые потрясли весь регион.

УБИЙСТВО КРИСТИНЫ ЖУРАВЛЕВОЙ

Второй месяц весны начался со страшных известий из Сысерти – в лесу найден труп девушки. Ею оказалась блогерша Кристина Журавлева. Убийцей оказался ее муж Дмитрий.

Днем 5 апреля 2021 года Дмитрий вернулся в дом под Сысертью. Кристина закатила очередной скандал, мол, благоверный слишком мало зарабатывает. Стала обзывать его, унижать. Журавлев не выдержал и повалил жену на пол, а потом стал душить. Блогерша сопротивлялась, но силы были неравны. Через несколько секунд девушка перестала подавать признаки жизни, а Дмитрий понял, что натворил.

Однако, звонить в полицию не спешил. Тело Кристины так и осталось лежать под кардиганом. На пятые сутки труп стал разлагаться, и Журавлев решился избавиться от него. Переодел мертвую жену в желтый спортивный костюм, арендовал машину и вывез труп в лес. Стараться получше спрятать тело даже не пытался, просто бросил вблизи обочины. Лишь через неделю Кристину обнаружил случайный водитель.

По словам Дмитрия, жена регулярно его унижала. Фото: соцсети

- 16 апреля тело случайно было обнаружено одним гражданином, который и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. Некоторое время личность погибшей была не установлена, поскольку сведений об исчезновении схожих по приметам женщин не поступало, - рассказали в СК по Свердловской области.

В сентябре суд вынес Дмитрию приговор – 8 лет в колонии строгого режима. Он не стал обжаловать это решение. В ходе следствия он признался, что жена регулярно унижала его.

- Я любил, она меня любила. Я в это верю. У нас постоянно возникали ссоры, она была чем-то недовольна. Каждый раз она извинялась, но истерики все равно продолжались. Сейчас сложно понять это. Все эти годы были нервными, она меня унижала физически и морально. В момент, когда все это произошло, у меня не было умысла убивать. Я просто хотел, чтобы все это закончилось, и все было хорошо. Я понимаю, что убил ее. Что не смогу вернуть маме Кристины ее дочь. Это был не просто человек, а часть моей жизни. Я и сейчас ее люблю.

УБИЙСТВО ДЕВУШКИ В АКАДЕМИЧЕСКОМ

Вечером 25 июля в квартире дома на Павла Шаманова была найдена мертвой 21-летняя Анастасия Гадирова. Изначально казалось, что девушка утонула в ванне. Но экспертиза нашла следы насилия, а убийцу удалось задержать лишь спустя три месяца.

Им оказался ранее судимый за кражу мужчина. Как он оказался в квартире девушки до сих пор неизвестно. Примечательно, что тело девушки обнаружили благодаря бдительности бабушки. Она была на даче и забеспокоилась, когда внучка не ответила на звонок.

- В последний раз я приезжал к дочке в 2018 году, - вспоминает отец девушки Махир Гадиров. – Тогда она еще училась в колледже. У нас были хорошие, доверительные отношения. Мы всегда были на связи, переписывались в WhatsApp. В 2019 году я постоянно высылал ей деньги, а в 2020 из-за пандемии у меня возникли сложности. Мы стали вечно ругаться, а 18 декабря я сделал последний перевод. Как выяснилось, она уже заблокировала меня.

Анастасия работала в магазине интимных товаров. Фото: предоставлено родственниками.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы, до суда он будет под стражей.

СТРАШНОЕ УБИЙСТВО В КИРОВГРАДЕ

В сентябре страшная новость облетела Кировград – убита воспитательница Полина Титова и ее четырехлетние сыновья. Тела обнаружили во время пожара в квартире женщины, преступник пытался замести следы.

Его задержали по горячим следам. Им оказался рецидивист, которого выгнала из дома жена. Он устроился на автомойку, где и познакомился с Полиной.

- В день трагедии подозреваемый пришёл в гости к новой знакомой со сладкими гостинцами для её детей и со спиртным для добродушной хозяйки. Весь вечер они обильно злоупотребляли и даже танцевали, а когда перебрали, то гость потерял контроль над поведением и в ходе межличностного конфликта на бытовой почве жестоко расправился и с дамой, и с ее сыновьями, - рассказал пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

Знакомые женщины до сих пор не понимают, как она могла впустить в дом бывшего преступника. Фото: СОЦСЕТИ

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ШКОЛЬНИК НАБРОСИЛСЯ НА МАТЬ С НОЖОМ

За неделю до начала зимы тревожный сигнал поступил из Кировского района Екатеринбурга. 14-летний мальчик пытался зарезать мать. Казалось бы, что в такое невозможно поверить. Но уже через два дня журналисты «КП» своими глазами увидели испуганного парнишку в наручниках, когда его заводили в зал суда.

Женщина чудом выжила после десяти ударов, а подростка отправили в СИЗО. Позже выяснилось, что его регулярно избивал отец.

- Каждую субботу отец приезжал к нам с мамой и бил меня, - рассказал на допросе обвиняемый. – В прошлом учебном году у меня были проблемы в лицее, меня не хотели переводить в седьмой класс из-за неуспеваемости. Я подтянул оценки, все было нормально. С сентября все началось заново. Мама постоянно ругала меня, недавно отобрала мобильный телефон.

Школьнику грозит реальный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отец мальчика отказался комментировать ситуацию.

УБИЙСТВО ТУРИСТКИ ИЗ ПЕРМИ

Одним из самых резонансных преступлений стало убийство Анастасии Пыхтеевой, которая приехала в Нижние Серги, чтобы сплавиться по реке Чусовая. Опытная туристка стала жертвой беглого преступника Алексея Еремеева.

По чудовищному стечению обстоятельств, он сбежал из под домашнего ареста за два дня до приезда Анастасии. Через трое суток Еремеева и его подельницу Ольгу Васеву задержали в парке «Оленьи Ручьи». Полицейским даже пришлось застрелить овчарку, которую на них спустил убийца.

У Анастасии остался маленький сын. Фото: соцсети

Спустя полгода выяснилось, что в уголовном деле Еремеева целый набор статей. Его также обвиняют в изнасиловании разбое и краже.

ИЗГОНЯЛА БЕСОВ

И еще одна история, о которой невозможно забыть. Юная жительница ЖК «Чемпион парк» едва не убила двухлетнего сынишку, пытаясь «изгнать из него бесов». Девушка была в состоянии наркотического опьянения, муж бросил ее за несколько месяцев до этого.

Уголовное дело уже передали в Свердловский областной суд. Но, судя по всему, Кристине срок не грозит. Прокуратура попросила направить ее на принудительное лечение.

В распоряжении «Комсомольской правды» есть видео из квартиры нерадивой мамаши.