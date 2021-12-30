В центре Екатеринбурга эвакуатор забрал сани Деда Мороза

За санями приехал эвакуатор. Фото: телеграм-канал «Екатеринбург №1»

Минувшим утром на Плотинке кто-то оставил сани, а вместе с ними большой красный мешок с непонятно чем. Об этом сообщают в телеграмм-канале «Екатеринбург №1». Ну сани и сани, скажете вы, а между тем, владелец, оставивший их, не забыл оставить в них и карточку со своими контактами. Вернее даже табличку. Там большими буквами написано: «Ушел, вернусь 31 декабря в 23.59». И номер телефона рядом указан.

Все как будто бы указывает на Деда Мороза. Однако ни оленей рядом, ни снегурочки обнаружено не было. Те, кто позвонили по номеру телефона утром, говорят, что на том конце звучит новогоднее поздравление. А если позвонить сейчас, то включится автоответчик, который предложит оставить сообщение.

В общем, непонятно, чьи на самом деле сани. Только по возвращении вряд ли он обнаружит их на том же самом месте – днем к Плотинке приехал эвакуатор и забрал их. В городском ГИБДД, кстати, отмечают, что к эвакуации этого «транспортного средства» их сотрудники отношения не имеют.